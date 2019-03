Marc Pérez-Ribas, ganador de las primarias de Ciudadanos: "No me veo negociando con Vox, pero con El Pi podemos entendernos"

De ser un desconocido en política a arrebatarle el número uno a Xavier Pericay en unas primarias en las que se ha impuesto con el 49% de los votos. Marc Pérez-Ribas (Sóller, 1969), delegado de Sociedad de Tasación en Balears, ya trabaja con la mirada puesta en las urnas del próximo mayo

De ser hace unos meses un total desconocido a ganar a Xavier Pericay y ahora ser candidato de Ciudadanos al Govern.

Es una victoria que no se ha cocinado en esta campaña de primarias, sino en los dos últimos años en los que yo he sido secretario del partido en Palma y he participado en todos los actos organizados por agrupaciones o afiliados. Todo el mundo conoce mi talante y mi manera de trabajar, por eso muchos me animaron a presentarme. Sabía que era complicado pero me sentí apoyado y di el paso. Evidentemente es una sorpresa que yo haya ganado, pero es una sorpresa cocinada desde hace ya mucho tiempo.

¿Hay que entenderlo como un voto crítico a Xavier Pericay?

Más que una crítica creo que es que el partido necesitaba ilusión en Balears. Mucha gente era consciente que yo representaba más las ganas de estar presentes en toda la sociedad. Esto ha sido lo que ha decantado el voto de muchos afiliados, ver en mí una persona muy activa en la sociedad y capaz de llevar mucho más lejos el mensaje de Ciudadanos.

Con Pericay y Olga Ballester los temas de educación y lengua han marcado la labor de oposición de Ciudadanos ¿Pondrá usted el acento en otro lado?

La oposición no ha sido solo en temas de educación y lengua pero es cierto que otros temas como economía, sanidad o medio ambiente no han tenido tanta repercusión. Yo estoy más especializado en temas económicos y de gestión, con lo que puede ser que a partir de ahora lleguen otros mensajes de Ciudadanos.

¿Pero seguirá siendo el tema lingüístico una propuesta irrenunciable para Ciudadanos?

Sí, efectivamente. Lo primero que el catalán vuelva a ser un mérito y no un requisito. Pero la lengua no será lo único que estará sobre la mesa para negociar un acuerdo postelectoral.

¿Se ve negociando con Vox?

No. Pactaremos sólo con partidos constitucionalistas.

¿Y gobernar con los votos de Vox como en Andalucía?

Es un escenario que podría darse. Pero aquí hay otros partidos como es el caso de El Pi, con quien podemos entendernos.

Entonces, ¿no se ve con Vox, pero sí con El Pi?

Sí, sí, sí. El Pi es un partido constitucionalista y podemos tener relaciones con ellos.

¿Qué partido le representaba antes de Ciudadanos?

He votado a muchos partidos, pero no he estado nunca afiliado. Siempre he sido de centro y eso ha hecho que haya votado algunas veces a un lado y otras a otro.

¿Ha hablado ya con Rivera?

No, pero tarde o temprano tendremos que hablar.

Pericay dijo que Bauzá no iría en listas de Ciudadanos en Balears. ¿Usted lo mantiene?

Por mi parte puedo garantizar que no permitiré que Bauzá esté en ninguna de las listas de Ciudadanos en Balears. Suscribo las palabras y argumentos de Xavier.

Es de Sóller. ¿Qué piensa de que Ciudadanos se opusiera al rescate del peaje del túnel?

Lo consideramos un error porque como partido liberal y preocupado por el gasto público vemos una aberración la cantidad desorbitada que se ha pagado por el rescate cuando quedaban ya muy pocos años de concesión, y el Ayuntamiento no había hecho previsión del aumento de coches.