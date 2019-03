El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinará la condena de Valtònyc

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH ) examinará el caso del rapero mallorquín José Miguel Arenas, conocido como Valtònyc, condenado a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas en las letras de sus canciones.



El Tribunal de Estrasburgo ha notificado su decisión a los abogados del músico mallorquín, según ha informado hoy el Despacho Boye - Elbal a través de su cuenta en Twitter. La defensa del rapero demandó a España el pasado mes de octubre ante el TEDH pidiendo la suspensión de la ejecución de la pena, alegando una vulneración del convenio europeo de los Derechos Humanos. En la demanda Valtònyc acusaba al Estado español de vulnerar sus derechos a la libertad de expresión y a la participación política por sus dos condenas, a un total de tres años y medio de cárcel, por varios delitos cometidos a través de las letras de sus canciones.



El mismo Arenas ha mostrado a las pocas horas su satisfacción a través de las redes sociales. "Más cerca de poder volver a casa y de que nadie sea encarcelado por una canción", ha comentado el cantante mallorquín en su cuenta de Twitter. "La libertad de expresión no es negociable y llegaremos donde haga falta para defenderla", continuaba el tuit de Arenas, quien ha apelado a sus seguidores a realizar una donación para "hacer frente a la lucha".







Més a prop de poder tornar a casa i de que ningú sigui empresonat per una cançó. La llibertat d'expressió no és negociable i arribarem on faci falta per a defensar-la. Si vols participar i ajudar a fer front a la lluita: https://t.co/EOakZu1ag5 #MarcaEspanya #ThisIsTheRealSpain https://t.co/GfNkqJqfZR