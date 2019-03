Pericay atribuye su derrota en Ciudadanos a "presiones a afiliados" y cuestiona el liderazgo de Pérez-Ribas

Primeras tensiones en la recién estrenada bicefalia de Ciudadanos en Balears. Después de la victoria por sorpresa en las primarias del solleric Marc Pérez-Ribas como candidato al Govern frente al actual portavoz del partido y hasta este fin de semana líder a todas luces de la formación en las islas, Xavier Pericay, ambos deberán convivir. Una convivencia que promete ser complicada, al menos después del inicio de esta nueva etapa ayer en que Pericay negó la condición de líder del partido a su candidato al Govern y en el que vertió acusaciones de "presiones a los afiliados" para explicar su triunfo en las primarias.

Si Pericay ya avisó el sábado tras conocer los resultados de las primarias que no iba a abandonar sus cargos en el partido, donde es portavoz del comité autonómico, un cargo que en Ciudadanos equivale al liderazgo orgánico de la formación en las islas; ayer insistió en que permanecerá en el puesto y reiteró que la victoria de Pérez-Ribas no le convierte en líder del partido. En esta línea, recordó que la portavocía que él ocupa es un nombramiento que depende de la Ejecutiva nacional del partido de Albert Rivera. "Parte de los afiliados que votaron a Peréz-Ribas no entendieron cómo funcionaban estas primarias, no porque él [Pérez-Ribas] lo hubiera dicho, pero se estaba trasladando esta idea", señaló ayer el filólogo, que descartó incluso que el solleric entre en la cúpula de Ciudadanos en el archipiélago.



"No se ha valorado el trabajo"



Sin embargo, las acusaciones más duras por parte de Pericay llegaron a la hora de explicar su derrota y la victoria de Pérez-Ribas, que atribuyó a "mucho ruido, muchas llamadas y muchas presiones sobre los afiliados". El que por ahora seguirá siendo también portavoz en el Parlament denunció "rumores" de que se habría ofrecido cargos a cambio de votar al solleric, algo de lo que no responsabilizó directamente a éste, pero sí a su entorno. Con todo, habló de unas primarias "limpias" en las que admitió que "no me esperaba perder". "No se ha valorado el trabajo que he hecho esta legislatura", acabó lamentando Pericay, que mantuvo que después de la derrota no irá en ninguna lista: "Significa que el partido considera que les representará mejor otra persona", valoró los resultados.

Por su lado, Pérez-Ribas evitó el enfrentamiento con Pericay, si bien admitió que su victoria y la continuidad del portavoz supone "una bicefalia". "Es una bicefalia que suma", la describe el solleric en declaraciones a este diario. "No le veo ningún problema a que Xavier Pericay siga representando al partido y sea el portavoz del comité autonómico. Todos estamos para sumar. Cuantas más voces tengamos mejor", apunta el ahora candidato del partido al Govern, que asegura que también quiere al filólogo en sus listas electorales.



Primera línea



"Yo lo quiero en mis listas. Considero que es un gran valor en el partido, una persona con talento y que debe estar en primera línea", apunta Pérez-Ribas sobre su rival, motivo por el que defiende que quiere "que reconsidere su primera manifestación de no presentarse en listas". "Me reuniré con él y trataré de convencerle que se presente en las listas", avanza.

De momento, no obstante, tal y como reconocían el uno y el otro, todavía ni siquiera han hablado. "No hemos podido mantener una conversación, pero esta reunión tendrá lugar lo antes posible", asegura el empresario ahora candidato.

Precisamente, sí de algo deberán hablar los dos rostros ahora de Ciudadanos es sobre las listas electorales, ya que Pérez-Ribas como candidato no tiene ninguna capacidad de decisión en la confección del equipo de personas que le acompañarán para entrar en las instituciones. Quien lo decidirá es el comité autonómico del que es portavoz Xavier Pericay. El mismo órgano deberá elevar una propuesta a la cúpula de Albert Rivera para despejar una de las principales incógnitas que quedan de cara a las próximas elecciones del 26 de mayo: el candidato del partido al Ayuntamiento de Palma.

Descartado el expresidente José Ramón Bauzá por uno y por otro, el que fue candidato en 2015 y actual portavoz municipal Josep Lluís Bauzá sigue a la expectativa tras haber manifestado su voluntad de continuar. Para esa responsabilidad suena también la hasta ahora número dos de Xavier Pericay, la diputada en el Parlament, Olga Ballester. "Vienen tiempos revueltos", resume una voz del partido ante el nuevo escenario de bicefalia en Ciudadanos.