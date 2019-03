Pericay, sobre las primarias: "Aquí no se ha elegido al presidente de Ciudadanos en Baleares"

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Xavier Pericay, ha insistido en que el candidato al Parlament de la formación naranja, Marc Pérez Ribas, "no es el presidente de Ciudadanos en Baleares" y ha remarcado que "pasará a ser el portavoz de Ciudadanos en el Parlament" tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

En declaraciones a los medios, Pericay ha afirmado que en las primarias del partido "no estaba en juego ninguna orientación ideológica de Ciudadanos" y ha reiterado que Pérez Ribas es "el justo ganador". Además, ha avanzado que "no irá" en ninguna lista. "No soy la persona adecuada para encabezar listas ni en Ayuntamiento ni en Consell, no tiene ningún sentido", ha zanjado.

En este sentido, el portavoz de Cs en el Parlament se ha referido a que "hay unas responsabilidades" estipuladas en los Estatutos del partido y ha apuntado que "mucha gente no lo ha leído así" durante el proceso de primarias ya que "es posible" que "se hayan confundido".

"He tenido una cuádruple condición en el partido", ha apuntado Pericay en referencia a su condición de portavoz en el Parlament, portavoz autonómico, miembro del Comité Ejecutivo en Madrid y responsable del área de Educación. "Los afiliados tienen que saber qué están votando", ha aclarado.

Sobre el proceso de primarias en la formación naranja, Pericay ha asegurado que estaba "perfectamente preparado" para la "eventualidad" aunque ha reconocido que "estaba totalmente convencido" de que "iba a ganar". Además, ha reiterado que las primarias en Baleares han sido "limpias" y ha recordado que durante el proceso "ya dijo" que "no iría" a ninguna lista.

"No di el paso en el 2015 de dedicarme a la política para tener un puesto de trabajo, se ha tomado una decisión en el partido y no iré a buscar otro sitio", ha subrayado. Además, ha agradecido la "confianza" de Pérez-Ribas aunque ha apuntado que "si quería contar conmigo tenía que perder, no ganar".

Finalmente, Pericay ha insistido en que va a continuar "con sus responsabilidades" hasta el final de la legislatura. "No puedo prometer más que esto, he puesto mi cargo a disposición del partido como portavoz autonómico", ha espetado.

Por otro lado, Pericay ha apuntado que Cs votará en contra del decreto ley sobre la regulación de los vehículos con conductor VTC ya que, a su juicio, "se tendría que haber tramitado como Proyecto de Ley porque habría tiempo para permitir enmiendas".

En este sentido, el portavoz de la formación naranja en el Parlament ha considerado que el decreto ley es "inconstitucional" ya que "obliga" a contratar el servicio de VTC con 30 minutos de antelación y, según Pericay, "va contra el principio de competencia recogido en los artículos 38 y 139 de la Constitución Española".

"La conselleria de Territorio, Energía y Movilidad llega tarde en políticas de vivienda, en las redes de transporte de Mallorca y en la regulación de los VTC", ha remarcado Pericay, quien ha añadido que las empresas "lo llevarán a los tribunales, habrá sentencias y todos los ciudadanos de Baleares acabarán pagando", ha resuelto.

