Horror de la tripulación de Air Europa: "Hemos ido al aeropuerto agachados por los tiros"

"Al final ha pasado lo que en algún momento tenía que pasar", dice uno de los pilotos que vivió este domingo al ataque a la tripulación de Air Europa que estaba en Caracas y sufrió una persecución con tiros incluidos. Los mensajes vía whatsapp, publicados por Cinco Días, en los que fueron relatando a sus conocidos la situación en la que se vieron involucrados pone los pelos de punta. "Hemos tenido que ir al aeropuerto en el suelo, agachados, para que no nos alcanzase ningún tiro, en caso de que se repitiesen", explica una auxiliar de vuelo.

"Hemos salido de la furgoneta como cuando se entra a las rebajas de El Corte Inglés, saltando por encima de todo y dejando trastos en la furgoneta". El capitán de la tripulación relata como fue la situación a la que se enfrentaron. "Hemos estado sin wifi ni nada hasta dos minutos antes de salir del hotel. Varias personas nos han intentado atacar o secuestrar, bloqueando la carretera. Nuestro conductor aceleró y casi se carga a uno de ellos. Nos han seguido hasta el hotel a toda leche. Nos alcanzaron justo cuando nos han abierto la verja y la barrera, y ahí ha empezado en tiroteo entre ellos y alguien".

Y continúa: "Todos estamos seguros de que nos han controlado desde la terminal y estaba todo bien organizado. Hay más cosas pero ya os las contaré más tranquilo y descansado. Bajo mi punto de vista, creo que han timado a la empresa con el tema seguridad, lo contratado no ha sido lo que traían. Y al final ha pasado lo que en algún momento tenía que pasar".

Por su parte la tripulante de vuelo cuenta desde su móvil cómo fue el inicio de esa aciaga jornada tras llegar a la capital venezolana: "Una vez que el avión llegó Caracas, nos hemos quedado la tripulación de cabina en el hotel mientras se iban nuestros pilotos al aeropuerto para intentar comunicar con la compañía, porque en el hotel se había ido el wifi, la línea telefónica, todo... Estábamos completamente incomunicados".

Pero lo peor estaba por llegar: "Al verlos volver a través de la cristalera de la recepción, vemos que salen agachados y empiezan a correr y gritar. Les venían persiguiendo tres motos, que han acorralado la furgoneta. En la puerta del hotel ha habido un tiroteo. Hemos empezado a subir las escaleras del hotel asustadísimos hasta que han parado los tiros. Afortunadamente con la tripulación nueva ha llegado [...] —eliminado para asegurar el anonimato—, el capitán que ha sido nuestro salvador. Ha conseguido comunicar con la base y ha movilizado todo para que nos sacasen de Caracas a las dos tripulaciones".

La auxiliar continua su relato: "Hemos tenido que ir el camino al aeropuerto en el suelo, agachados, para que no nos alcanzase ningún tiro, en caso de que se repitiesen. Al llegar al aeropuerto todo a oscuras, guiándonos con linternas hasta que hemos llegado al avión. Los controles de seguridad brillando por su ausencia".

"Por fin hemos salido de Caracas". Las dos tripulaciones y los pasajeros estamos en pleno vuelo. Todos estamos bien, aunque bastante afectados y en shock de lo que hemos vivido. Aún no podemos creer cómo han permitido que lleguemos a esto. Hoy podía haber habido una desgracia muy grande con la tripulación que iba en esa furgoneta... Solo estamos aliviados y esperanzados para que todo esto, de una vez por todas, sirva para que esta barbaridad de dejarnos pernoctar allí termine".



Desmentido de Air Europa

Por su parte Air Europa ha difundido un comunicado en el que mantiene que "en ningún momento la tripulación ni la furgoneta que los transportaba fue tiroteada, retenida o atracada, y durante el trayecto les acompañaban un miembro de seguridad del hotel y dos militares de la Guardia Bolivariana". Añade la aerolínea que "todos los informes, que hemos recibido de los distintos departamentos de seguridad de la compañía, el hotel y las autoridades locales, inciden en que los hechos acaecidos no coinciden con la información reproducida en algunos medios de comunicación"

Mientras tanto el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha solicitado este lunes que se elimine el vuelo a Caracas ante la inseguridad rampante en el país y que incluye el aeropuerto. El vicepresidente del Sepla, Rafael Delmás, piloto de Air Europa, y José Roncero, han denunciado que mientras brindaban la rueda de prensa, otra vuelo de la compañía iba rumbo a Caracas.

Llevan tiempo pidiendo que no se obligara a las tripulaciones a pernoctar en Caracas, y como hace Iberia, se las desviará a otro destino. Así pretende hacerlo ahora Air Europa, que llevará a las tripulaciones a Punta Cana. Sin embargo, ya no es suficiente para los trabajadores, que han anunciado que se unirán a otros sindicatos para tomar medidas conjuntas y han solicitado reuniones con el ministerio de Fomento y Trabajo para solventar esta peligrosa situación.

Los representantes del Sepla han denunciado que hay otra tipulación, de la aerolínea española Plus Ultra que está en Caracas pernoctando en el mismo hotel donde este domingo ocurrieron los hechos