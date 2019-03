Los estudiantes de Mallorca se implican en la igualdad

Unos tres mil estudiantes de Mallorca salieron ayer a la calle para reivindicar una sociedad más justa, más feminista, pero sobre todo más igualitaria y que se trate de la misma manera al hombre que a la mujer. Los estudiantes, con motivo del Día Internacional de la Mujer, habían convocado una huelga, que fue secundada por más de la mitad de jóvenes, tanto en centros públicos, como concertados de la isla. Pero no se trataba únicamente de no asistir a clase. Los estudiantes también se sumaron al acto reivindicativo a través de una manifestación, que se inició en la plaza del tubo de Palma y que se prolongó hasta delegación del Gobierno, que destacó por una unidad de acción para conseguir una mejor sociedad de cara al futuro.

La concentración fue organizada por el Sindicato de Estudiantes, pero también se sumaron otras organizaciones juveniles. Ninguno de los dirigentes de estos grupos buscó un protagonismo especial en la movilización. Al contrario, lo importante era el mensaje que se quería transmitir, que no era otro que insistir en la lucha contra la violencia machista, luchar contra la justicia patriarcal y conseguir la desaparición de la opresión capitalista, como así rezaba la pancarta que encabezaba la masiva manifestación. Hubo otros lemas que también destacaron en la manifestación. La mayoría de ellos hacían referencia a la libertad sexual de las mujeres, que se unieron a cánticos como "no es no, lo otro es violación".

Maria Torres, del Sindicato de Estudiantes, destacó la necesidad de que los jóvenes salgan a la calle para luchar a favor de la igualdad de la mujer y contra el machismo. Señaló que, si bien depende de cada centro, en los colegios también se detectan casos de machismo, no en cuanto al tratamiento de las asignaturas, sino a través de comentarios sobre la forma de vestir de las mujeres.



Falta mucho



Diego Moncada, otro dirigente del sindicato, destacó la masiva presencia de chicos en la manifestación, en apoyo a sus compañeras. "Hay que salir a la calle para demostrar que el sistema patriarcal nos arrastra a todos, hombres y mujeres. Se trata de un movimiento que deben protagonizar las mujeres, pero los hombres deben acompañarlas para estar a su lado. Aún falta mucho por conseguir".

En la manifestación también se recordó a las mujeres que han muerto a manos de sus parejas.