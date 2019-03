Aina Comas: "Prefiero una República presidida por Aznar a una Monarquía"

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Prefiere una República o una Monarquía presidida por Aznar?"

—Por supuesto, una República presidida por Aznar, porque tiene caducidad y lo podemos cambiar, habría que hacerlo el primer día. En lo otro, no podemos.

—Los referéndum acaban en el Supremo.

—Lo hacemos en la plaza de na Batlesa, y no fiscalizaremos si los votantes son de Artà. En una concentración espontánea reciente, la Guardia Civil telefoneó para pedir datos. A ver si aparece una pareja.

—No convoca ningún partido mayoritario, ni Podemos.

—Porque es un tema tabú, incuestionable, y el PSOE tiene su doble alma. No hemos llamado individualmente a los partidos, pero hacerse el sueco es una manera de contestarnos.

—¿Espera obtener el resultado aplastante de la UIB?

—Allí salió el 91 por ciento y mi percepción es parecida. Hay un sesgo claro de que la gente que se acerca está más cercana a un Estado republicano, y Artà es un pueblo especialmente politizado.

—En Catalunya también empezaron con referéndum en los pueblos.

—Por mucho que los poderes fácticos desde la derecha al PSOE hagan frente común, el modelo de Estado lo impuso un dictador. El Rey fue nombrado antes de votar la Constitución. Me parece de una lógica aplastante, un ejercicio de democracia.

—¿Letizia no podría entrar en la Artà republicana?

—No lo decidiría yo sola, pero le expresaría mi rechazo sin llegar al extremo de declararla persona non grata. Letizia tiene recursos y capacidades para salir adelante sin ser reina. Me preocupa más otra gente.

—Y yo que pienso que Felipe VI le caería bien.

—Lo dudo bastante, ni siquiera sé de qué podríamos hablar. En Cataluña no llamó precisamente al consenso.

—Desplegó usted una bandera republicana en el pleno.

—Lo hice el día que presenté una moción que no salió, en pro del referéndum. A mi bisabuelo lo fusilaron en Illetes y me identifico con la bandera republicana o la LGTBI.

—La derecha les acusa de evadir los problemas reales.

—Es muy fácil, basta examinar las propuestas locales de nuestro equipo de Gobierno, sin eludir la autocrítica. La República es importante para todas las personas del Estado. También hemos aprobado mociones de rechazo a los acuerdos de la Unión Europea con Turquía.

—¿Una República presidida por Donald Trump?

—Son cuatro años, y cincuenta de un Rey. Un Trump es peligroso, y en las elecciones futuras lo tenemos fotut. Hay que hacerles frente para que no entren quienes no han de entrar, pero la Monarquía es peor porque nos viene dada.

—¿Participaría en un debate con Vox?

—Depende del contexto, porque es un partido que quiere coartar mis libertades como mujer. En Artà no tenemos Ciudadanos ni Vox, y espero que dure. Y el PP que tenemos en Artà también espero que dure.

—El 'régimen del 78' es lo mejor que ha hecho España en siglos.

—Tiene luces y sombras, reconozco el cambio radical y los avances en derechos y libertades. Hoy pensaba que nunca les he preguntado a mis padres qué votaron en el referéndum constitucional, yo tenía entonces tres años pero hubiera votado esa Constitución. También las reinterpretaciones del franquismo daban cierta paz, pero ya no.

—¿Artà se ha sentido arrinconada por Sant Llorenç en la torrentada?

—Hubo esta sensación en la calle, muchos vecinos me lo han expresado. Nos quedamos aislados en la Colònia. Por televisión veíamos Sant Llorenç lleno de gente, con un centro de mando, y aquí no venía nadie, una sensación de devastación. Hubo treinta casas afectadas y la atención no fue proporcional. Después me reconocieron que seguramente se focalizó mucho en Sant Llorenç. Somos conscientes de que la situación era la que era, y no soy experta.

—¿Frida Kahlo para una calle de Artà?

—Yo voté Carrer Hipàtia pensando en el ágora, porque vengo de Filosofía y mi suegra es catedrática de Griego. Y para la Colònia, propuse Carrer Les Milicianes.

—¿Qué será de su concejalía en mayo?

—Antes del verano tuve una crisis, decidí no volver a presentarme porque quiero dormir tranquila. Pero después tuve una conversación con una persona que admiro, Margalida Ramis, y me convenció de que "nos toca hacer esto".

—Hace años le hubiera dicho que no lo verían sus ojos.

—Creo que puedo ver una Tercera República en mi periodo vital. Si ha sido posible en algún momento, es ahora.