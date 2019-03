Los turoperadores echan por tierra el tremendismo de los hoteleros de Baleares

Los turoperadores dieron ayer su versión oficial en Berlín. Hasta ahora habían llegado sus previsiones para la próxima temporada de boca de los hoteleros.

Los empresarios del archipiélago, más tremendistas, calcularon una caída de las reservas para el verano de hasta un 15% menos respecto al excelente 2018 (conviene no olvidarlo), cuando Balears recibió 13,7 millones de turistas. En boca de los principales mayoristas alemanes, el verano será similar al pasado. Eso sí, está costando más vender nuestro destino.

Durante toda la mañana de ayer la vicepresidenta y consellera de Turismo, Bel Busquets, estuvo encerrada en una sala del estand de Balears en la ITB. Acompañada por miembros de las patronales hoteleras y los consells insulares fue recibiendo a los representantes de FTI, DER Touristik, Thomas Cook, Alltours, Schauinsland y RTK.

Después de cada reunión, de forma individual los TTOO alemanes dieron su versión consensuada con el Govern. Tranquilidad, ese fue el mensaje, Balears se vende más despacio por el regreso de los competidores del Mediterráneo Oriental y sus precios elevados. Auguran una temporada alta óptima, lo que no quita para que sigan con su táctica de cada año: "Estamos asesorando para que adapten las tarifas a lo que el turista está dispuesto a pagar". Hans Müller, director de Contratación de Thomas Cook para España y Portugal, dice lo obvio pero que no viene nada mal recordar: "Hoy en día los turistas ya no se regalan". Por ello los hoteleros están alargando el periodo de descuentos por reservas anticipadas. Busquets dijo en rueda de prensa que los precios por habitación han subido un 55% en una década.

Müller, que en público no facilita cifras de su compañía (cotiza en Bolsa), fue el único ante los micrófonos en unirse a la guerra contra la ecotasa: reducirla ayudaría a vender Balears, duplicarla el verano pasado fue un error. El Govern del Pacto sigue haciendo oídos sordos, confirma Busquets. Otro apunte del directivo de Thomas Cook: La capacidad aérea es lo "más fácil" de adaptar en el negocio turístico, "sigue a la demanda". Esto es que los aviones cargados de turistas "vuelan más" hacia Turquía y el resto de destinos competidores que es donde las reservas crecen a pasos agigantados con la recuperación de la cuota de mercado que habían perdido.

Wendy López-Trejo, de RTK, grupo que reúne 4.000 agencias de viajes alemanas, destaca el plus del archipiélago frente a Turquía: "Los turistas no salen de los resorts, Balears tiene mucho más que ofrecer".

Sorpresa con Menorca



Menorca, donde la alarma por el descenso de turistas se había disparado, está creciendo en el mercado alemán. Por contra, los altos precios de Eivissa y su escasa oferta familiar retraen la demanda.

En el aire queda un resquemor, que no se cumplan los pronósticos, la temporada se acorte a octubre y el empleo se resienta. La estrategia del Govern Better in Winter es clave.