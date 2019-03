¿Cómo servir en un restaurante a personas ciegas?: "Hoy tenemos raviolis a las tres"

Llegar a un restaurante, sentarse en la mesa y verlo todo borroso. O nada. Tener que palpar para encontrar los cubiertos, no saber dónde está la servilleta, ni los vasos. No poder leer la carta. A la hora de ser servidos, no saber qué hay dentro del plato, no ver más que manchas que no se saben que son y no tener claro que va a meterse uno en la boca. Es una realidad con la que se encuentran las personas ciegas o con discapacidad visual en su día a día. Por eso, la ONCE y las Escuela de Hostelería llevan ya tres años colaborando para formar a los futuros profesionales de la restauración en el servicio a este colectivo, que hoy han sido comensales en el restaurante de la EHIB.

"Normalmente nos ayuda nuestro acompañante, sino es muy difícil, por no decir imposible", relata la experiencia de una persona con discapacidad visual en un restaurante Ángel Urraca. "Hay personas sensibles y que te ayudan, pero es difícil", cuenta. "Nos ayudamos con las manos, palpamos", explica. "Ahora mismo sólo veo un bulto verde, no sé qué hay en el plato, si es duro, si es blando", describe Adrián García, con distrofia de cornea, una discapacidad visual grave que le hace ver todo borroso. "Si no te dicen qué hay en el plato, si hay un vaso delante, si tienes una servilleta...no existe", lamenta.

Precisamente, todo eso lo tienen en cuenta y lo han puesto hoy en práctica 15 de los 30 alumnos de segundo de Restauración que este curso han recibido formación para servir a esta colectivo: pedir si necesitan ayuda, describir lo que están sirviendo para comer, los elementos que tienen en la mesa y ubicar con la referencia de las agujas del reloj lo que hay en el plato. Hoy hay "raviolis de carne con aire de parmesano a las tres", indica uno de los estudiantes que hoy sirven.

"El chico lo ha hecho muy bien", señala uno de los 16 comensales con discapacidad visual que han asistido a la práctica. "Hay mucho desconocimiento sobre todo esto", señala Adrián García. "Es fenomenal que se forme a los futuros profesionales para que lo tengan en cuenta y nosotros estamos muy contentos de poderles ayudar hoy", señala Ángel Urraca.

El menú, diseñado por los propios alumnos, también ha tenido en cuenta las características de los comensales. "Les hemos recordado que no puede haber nada raro en el plato, que no puede haber espinas ni carne difícil de cortar, que todo lo que haya en el plato se pueda comer", explica el profesor del restaurante de la EHIB, Xisco Jordà, mientras los alumnos acaban de emplatar el menú, compuesto hoy por raviolis de carne con aire de parmesano com setas, milhojas de lubina con cremoso de espinacas y tiramisú.