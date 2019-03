La república independiente de Mallorca descoloca

El reencuentro en el estand del archipiélago entre las lideresas de Balears y las del Gobierno central se vive ya con nostalgia, más si cabe en la víspera de la jornada del 8M. No sabemos qué caras nos encontraremos tras las elecciones en el Consolat, la conselleria de Turismo, el ministerio del ramo o la secretaria de Estado, pero ayer volvieron a brillar ellas en la feria: Francina Armengol, Bel Busquets, Reyes Maroto y Bel Oliver, además de la presidenta de los hoteleros mallorquines, María Frontera. Qué bien se siente tener tanta cuota femenina en el poder.

Con la comitiva se paseó también el embajador español en Alemania, Ricardo Martínez Vázquez. El gabinete ministerial no atinaba con su nombre (fue designado casi en octubre), menos mal que el equipo de Oliver es raudo en buscar soluciones.

Ese estand de enfrente



Ya sabíamos que Mallorca llegaría independiente a Berlín. Se anunció en Fitur, se volvió a recalcar en rueda de prensa en Palma, pero el revuelo de ayer ante ese estand que se yergue desafiante junto al exhibidor general de Balears fue mayúsculo. Antes y después del efusivo abrazo que Cosme Bonet le dio a su compañera de partido Oliver, el socialista no paró de justificar por qué en la ITB la isla promueve su marca en solitario.

Fue la comidilla en los corrillos. "Míralo, está vacío", mascullaba un empresario a primera hora. Despues el exhibidor de la república independiente de Mallorca se llenó con presentaciones, pero seguían los recelos.

"Hay que ir con mucho cuidado", alertaba Frontera, aludiendo al corto recorrido que tiene el Consell de Mallorca en promoción turística (con las competencias desde julio). "¿Por qué no se hizo en Fitur?", disparaba la presidenta de los hoteleros, añadiendo que "entiende" que la institución insular ha querido dar más visibilidad y espacio a los ayuntamientos. "El hecho de que haya piezas separadas da un mensaje desestructurado", observaba otro profesional de la promoción. "Disgregar per se no siempre es lo mejor", reflexionó otro hotelero para añadir a renglón seguido que también se entiende que Mallorca vuele sola en la ITB. Ante la polémica había que conocer la opinión de Biel Company al respecto. "Creo que hay que estar juntos defendiendo nuestros intereses y no ir rompiendo la unidad de la comunidad autónoma". Una de campaña del candidato del PP: "Sabemos que es a mayor gloria de...". Ya salieron Més y el presidenciable Miquel Ensenyat embarrados por la decisión del socialista Cosme Bonet de venir con estand propio a Berlín.

Que nos lo explique el conseller insular de Turismo. "Mi compromiso político fue que en las tres ferias grandes debíamos ir juntos, pero lo que se vende son las marcas por separado". Y sigue: "Estamos haciendo un esfuerzo para dar visibilidad a Mallorca (y sus municipios), que en este mercado (alemán) es la que más atrae". Recuerda que Eivissa se independizó del estand de Balears "desde 2015 por lo menos" y añade que otro plus es que la Pitiüsa en esta feria está al lado de sus islas hermanas. "Ganamos espacio" en la ITB, y el "gasto adicional" (90.000 euros) "merece la pena" en época de caída de reservas y en el país del que nos llegan 5 millones de turistas. Aquí hay tema.

Felicitaciones a Pere Muñoz



Y hablando de promoción, ayer un Pere Muñoz sonriente llegó al estand de Balears. El exdirector de la Agencia Balear de Turismo recibió varias enhorabuenas tras el archivo del caso Contratos que salpicaba a los altos cargos de Més. No piensa volver a la política, asegura desde su condición de empresario turístico.

Alianza de municipios del "East"



Los que sí aprovecharon el estand independiente de Mallorca fueron Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Artà y Capdepera, con el lanzamiento de #EastMallorca para promocionarse juntos. Representan 70.000 plazas y el 24% del territorio de la isla, que quede claro.