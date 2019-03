Periodistas de Balears admiten un gran avance por la igualdad, aunque creen que el techo de cristal aún existe

Hace un año el Sindicato de Periodistas de las Illes Balears (SPIB) realizó una encuesta anónima, que contestaron 300 personas, a los profesionales del mundo periodístico del archipiélgado que puso de manifiesto la precariedad laboral que sufren las mujeres con respecto a los hombres. "El 70% de las mujeres cobra menos que los hombres y tiene mayor formación que ellos", así lo explicó ayer María Amengual, periodista y secretaria general del SPIB.

En el marco de las actividades por el 8M, Día Internacional de la Mujer, el Club Diario de Mallorca celebró ayer un coloquio sobre el papel de la mujer en el periodismo, en el que participaron algunas de las más destacadas periodistas de las islas: la ya mencionada María Amengual; Mar Ferragut, periodista y redactora en Diario de Mallorca; Marga Vives, presentadora en Cadena Ser; Gina Garcias, periodista y consejera de dirección de IB3; y Maria Ferrer, directora de este rotativo, quien se encargó de moderar el debate.

La cuestión sobre la brecha salarial en la profesión sacó a relucir la existencia del techo de cristal, es decir, la limitación encubierta del ascenso laboral de las mujeres, sobre todo en lo que se refiere a ocupar altos cargos. En este sentido, las participantes en el coloquio coincidieron en que aunque se ha avanzado mucho, pues algunos medios de comunicación están siendo dirigidos ya por mujeres -como es el caso de este diario-, todavía queda mucho por hacer. "Según la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), solo un 25% de los cargos intermedios o altos en los medios de comunicación son ocupados por mujeres", detalló Ferrer después de que Garcias se mostrara taxativa al respecto: "Hay un techo de cristal en periodismo porque es una profesión muy misógina", sentenció.

Vives relacionó la dificultad de las mujeres para romper el mencionado techo con la falta de planificación horaria que años atrás imperaba. "Antes había un reparto irracional del trabajo y una gran desorganización de horarios. Sabías cuándo entrabas pero no cuándo salías", explicó. La exigencia de un horario tan amplio dificulta, por lo tanto, la conciliación e impide a quienes vayan a tener hijos, sobre todo a las mujeres, poder acceder a un buen puesto. "El miedo de los medios de comunicación no es tanto la baja por maternidad, sino que ya no se podrá contar con nosotras a todas horas", resaltó Garcias.

Otro de los ámbitos que se pusieron sobre la mesa fue la masculinización de secciones como deportes, sucesos u opinión. Estas áreas "están estancadas por ello y eso le hace daño al periodismo, porque perdemos la mirada femenina en esos ámbitos", señaló Ferragut, quien coincidió con Vives en que "las mujeres pensamos más las cosas antes de decirlas porque nos sentimos cuestionadas y por lo tanto inseguras".

Anuncios de prostitución



Ante la petición de una de las asistentes al Club, que reclamó la eliminación de los anuncios de prostitución en prensa, Maria Ferrer anunció la desaparición de este tipo de publicidad el próximo 1 de abril, ya que, como señaló Amengual, "la prostitución es el espacio donde es más evidente la relación de poder del hombre sobre la mujer".

La importancia de la belleza y la juventud, además de la profesionalidad, para que la mujer destaque en los medios audiovisuales también se puso de manifiesto entre el público presente y creó debate entre las profesionales de la información: "No hay que cuestionar su profesionalidad porque sean jóvenes y guapas", reivindicó Ferragut, tras asegurar Garcias que son dos requisitos "que a los hombres no se les pide".