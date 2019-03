Primarias de Ciudadanos: plebiscito a las caras del partido en Baleares

Ciudadanos afronta esta semana sus primarias en Baleares. Ni liderazgo, ni equipo, ni orientación del partido. El proceso decide exclusivamente al candidato, a la cara y los ojos para las próximas elecciones del 26 de mayo. Sin embargo, la formación se juega mucho más en un proceso que ha acabado cogiendo tintes de plebiscito en torno a quienes han dado voz al partido los último cuatro años y donde el continuismo o la renovación suenan a aprobado o suspenso, en especial para su cara más visible y que ya fue candidato en las últimas elecciones, Xavier Pericay.

El filólogo, que fue colocado como candidato en 2015 desde la cúpula de Albert Rivera y que ha sido diputado y portavoz de la formación en las islas estos años, fue el primero en dar el paso y anunciar que se presentaría a la reelección. Lo había anunciado un año antes en una entrevista en este diario y lo confirmó nada más vislumbrarse las primarias en el horizonte. Durante un año se había interpretado el acercamiento de Joan Mesquida como una posibilidad de que fuera el candidato en Baleares, pero finalmente lo será como número uno en las listas al Congreso.

Sin Mesquida en la batalla, por su posición y por su estrecha relación con Albert Rivera, se apuntaba que las primarias serían un mero trámite para Pericay, sin otro candidato que pudiera competir. Sin embargo, a falta de uno, le han acabado saliendo cuatro rivales. Algo que ha venido motivado también especialmente por la ausencia de necesidad de presentar avales. De hecho, algunas candidaturas, tal y como reconocían estaba semana en rueda de prensa los candidatos Alberto Gracia, de 35 años, o Vicente Garau, de 71, son "exclusivamente personales". También es el caso del último de los candidatos en dar el paso, el profesor Martí Obrador, también de 35 años.

"No está pasando nada que no haya pasado en otras comunidades", relativiza su número de rivales Pericay, que señala que en las primarias para las elecciones europeas se presentaron más de 200 candidatos contra el economista Luís Garicano. "Hay quien lo ve como una oportunidad de que la gente les conozca", lo interpreta.

"No nos hemos acomplejado por falta de experiencia", explicaba en su rueda de prensa Gracia, vinculado al mundo turístico y de Calvià: "No venimos a parecernos a la vieja política". "Nos presentamos en igualdad de condiciones y no creo que nadie parta con ventaja", sostuvo. "Tanto con mi experiencia en el pasado como en mi experiencia ahora creo que estoy suficientemente capacitado para hacer un gran cambio", defiende en su vídeo de presentación Obrador. En la misma línea, Vicente Garau, argumenta su candidatura en su experiencia política y empresarial.



"El candidato de las bases"



Quien sí midió sus apoyos antes de presentarse es el empresario solleric de 49 años y hasta las primarias secretario del partido en Palma, Marc Pérez-Ribas. Ligado al mundo empresarial como miembro durante la última década del Cercle d'Economia, parte en las primarias como el principal rival de Pericay, siendo el único con equipo y numerosos apoyos detrás, por lo que incluso se presenta como "candidato de las bases y de las agrupaciones". Pese a que él evita la crítica al portavoz de su partido, es quien está aglutinando más el voto crítico hacia el filólogo. ??

"Puede ser que haya un voto crítico contra la actual realidad del partido", admite Pérez-Ribas, que defiende que "hay que mejorar la visibilidad del partido y que la gente se sienta representada" pero que, no obstante, señala que tanto en caso de ganar como de perder "estaría encantado de colaborar con Pericay". "Lo tengo como un referente en temas de lengua y educación", apunta.

"Es una cosa clásica que se dice en las primarias, pero yo también tengo gente que me apoya, por lo que también soy candidato de las bases", rechaza Pericay el discurso de su rival. "Aquí no se trata de tener equipo, se vota sólo al candidato y será el partido que haga las listas", recuerda.

La fisura vislumbrada en las dos últimas semanas entre Albert Rivera y Xavier Pericay a raíz del fichaje de José Ramón Bauzá en Ciudadanos, en contra de la opinión del líder del partido en las islas, que no obstante, parece haber frenado por hoy el desembarco del expresidente en las filas de la formación en Baleares, han generado dudas sobre que estas primarias sean sólo un trámite, a la vez que hay quien ve reafirmado el liderazgo de Pericay.



Tres candidatas al Consell entre el continuismo y la renovación

La batalla también está servida en las primarias al Consell, donde se enfrentan las dos actuales conselleras insulares, Catalina Serra, que fue la candidata en 2015, y Cristina Fiol, que entró en la institución hace apenas nueve meses en sustitución de Estanislao Pons, así como Beatriz Camiña, quien, por su parte, trabajó los primeros años de legislatura con el partido en el Parlament. Mientras Serra representa la continuidad, Camiña está recogiendo el voto crítico que también votará a Pérez-Ribas en las primarias al Parlament. Por su parte, Fiol suma voto a un lado y al otro y ha contado con el apoyo de algunos de los cargos más destacados del partido como la número dos en el Parlament, Olga Ballester, o el diputado en Madrid, Fernando Navarro.

"No deberíamos volver a empezar de cero, llevo cuatro años y creo que ocho son lo suyo. He cogido experiencia y ahora quiero devolverlo", defiende su reelección Catalina Serra, que hasta entrar en política estuvo al frente del Patronato Obrero, y que cree que puede volver a ser número uno, "Cristina [Fiol] de dos, y Beatriz [Camiña], de 3".

"Me presenté en el último momento pero lo hice después de haber hablado con mucha gente y de que me dijeran que les gustaba cómo trabajaba, sino no me hubiera presentado", explica, por su parte Fiol, vinculada al mundo de la educación, donde fue presidenta de los padres de la concertada Concapa. "Que me presente no es una crítica a Catalina, con quien seguimos trabajando juntas, sólo que creo que el perfil necesario ahora es más el mío", sostiene la número dos en el Consell.

Camiña, que ya fue suplente en las elecciones generales al Senado, también cosecha numerosos apoyos entre los jóvenes del partido y se presenta, según reza su carta de presentación, "para trabajar en equipo con los afiliados, con las agrupaciones y con las juntas locales".

El viernes empieza una votación telemática que durará 24 horas. Después de verificar los resultados, Madrid proclamará el sábado a los ganadores.