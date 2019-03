Los partidos de Balears muestran su apoyo al 8M

Los partidos con representación parlamentaria han mostrado hoy su respaldo a la movilización del 8M, con la llamada desde las fuerzas del Pacto a sumarse a la huelga, además de acudir a la manifestación que partirá a las 7 de la tarde de la Plaza de España, mientras que desde PP y Ciudadanos han precisado que participarán en la manifestación dejando a sus afiliados la libertad de sumarse o no al paro convocado sin influirles con consignas. Tras el contundente éxito de la huelga internacional feminista de hace un año, y con las elecciones generales y autonómicas a la vista, los partidos se han esforzado por no quedar descolgados de las reivindicaciones y, a la vez, presentarse a sí mismos como impulsores de medidas durante este año.

La portavoz parlamentaria adjunta popular, Marga Prohens, ha afirmado que los populares están "totalmente comprometidos con la igualdad real y efectiva" y ha anunciado que "las mujeres y los hombres del PP balear" acudirán a la manifestación del viernes. Prohens ha defendido que "el 8M no debería tener un sesgo político partidista, de unas contra otras, sino que debería ser ser una jornada libre de ideologías en la que todos, mujeres y hombres, estemos unidos para acabar con el machismo y la desigualdad".

No obstante, ha precisado que aunque asistan a la manifestación, los populares no están de acuerdo con todos los puntos del argumentario elaborado por la Comisión 8M ya que "las mujeres del PP no queremos ser tuteladas y no aceptamos que ningún discurso machista nos diga cómo pensar o actuar, pero tampoco que desde otros sitios nos den lecciones de cómo ser buenas o malas feministas o buenas o malas mujeres".

El portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, ha lanzado "una llamada a toda la sociedad" para participar en los actos y ha dejado claro que "el PSIB se sumará a la huelga". Alcover ha incidido en que en esta ocasión "será uno de los 8M más importantes" al celebrarse en un contexto en el que determinados partidos, en referencia sobre todo a Vox, propugnan una "marcha atrás en el camino hacia la igualdad" y, "según algunas encuestas", encuentran campo abonado en parte de la sociedad que tiene un "sentir reaccionario".

"La sociedad avanza cuando las mujeres avanzan hacia la igualdad y no podemos permitirnos un involución en este camino que al final haría retroceder a toda la sociedad", ha declarado Alcover.

Més per Mallorca también ha insistido hoy en su respaldo a la huelga. "Las mujeres de Més hacemos huelga, tenemos más de 1.000 motivos", es el título del manifiesto que ha presentado en el que hace una "llamada a todas las mujeres a secundar esta huelga internacional y feminista de 24 horas". Junto a ello, anuncia que las mujeres del partido con responsabilidades políticas e institucionales "donarán la parte proporcional de sus sueldos correspondiente al día 8 de marzo a entidades de mujeres feministas".

"Ante los ataques reaccionarios que quieren recortar derechos y libertades, ante un sistema patriarcal, las mujeres feministas luchamos en contra frontalmente", afirma Més también en referencia implícita al auge de la ultraderecha. "Atacan el feminismo porque saben que es una lucha global contra todas las discriminaciones", añade.

Desde Podemos, su portavoz parlamentario, Alberto Jarabo, también ha lanzado una llamada a la participación en la huelga, aunque en su caso dirigida a los hombres dado que las mujeres "están dando un ejemplo absoluto y el 8M llenarán las calles para exigir la igualdad". Por ello, Podemos convoca a "todos los hombres a participar en los servicios mínimos en sus empresas el día de huelga y en los servicios máximos todos los días del año", ya que "es necesaria una concienciación de todos los hombres para visibilizar las diferencias diarias que aun existen".

Xavier Pericay, portavoz balear de Ciudadanos, ha explicado que su partido acudirá a a manifestación y que, si bien como formación política no "secunda" la huelga, "deja libertad absoluta, sin ningún tipo de indicación" para que "cualquier miembro del partido haga lo que considere oportuno" en lo que se refiere a sumarse al paro. "Nuestro compromiso con la lucha por la igualdad es absoluta", ha sostenido Pericay.