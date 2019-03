Biel Company exhibe un "documento interno" de Montoro ante el nuevo REB de Sánchez

El Pacto cierra filas con el nuevo Régimen Especial de Balears (REB). La presidenta del Govern, Francina Armengol, compareció ayer en el Parlament para explicar el acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez, cuya primera parte vio luz verde la semana pasada en el Congreso, y los partidos del Pacto, Més y Podemos, respaldaron el paquete de medidas. Eso sí: tanto la presidenta como sus socios coincidieron en que el REB conseguido es "insuficiente" y "mejorable". Desde el PP, Biel Company exhibió "documentos internos" del exministro Montoro para contraponerlo al nuevo REB de Sánchez.

El PP habla ahora de 50 millones



La presidenta anunció que para atar las bonificaciones del 65 por ciento al transporte de mercancías, "ya se han hecho pasos delante de la Unión Europea" y que "en los próximos días está previsto que el Govern y el Gobierno vayan juntos a Bruselas para defender" que las empresas de las islas puedan eximirse del decreto de mínimis para superar los 200.000 euros en ayudas en tres años.

En respuesta, el líder del PP, Biel Company, criticó las indefiniciones del texto del decreto ley, entre las que citó "promoverá", "fomentará" o "podrá otorgar", denunció que la parte fiscal ya estaba "redactada por [Cristóbal] Montoro, no por [María Jesús] Montero", recordó que "ya se aprobó por ley que el descuento del 75 por ciento tenga carácter indefinido" y alertó que "han permitido a la ministra Montero colar una cosa que da miedo: han vinculado el REB al sistema de financiación", señaló el líder popular.

Además, Company aprovechó el debate de ayer para exhibir un "documento interno" del ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, con el que, según explicó, ya estaba cerrado un paquete fiscal idéntico al acordado finalmente así como un fondo de insularidad con una inversión fija de 50 millones y que el exministro estaba dispuesto a subir a los 90, según aseguró el popular. "Lo pueden ver, con membrete y todo", señaló. "Eran 50 millones al año. Usted ha renunciado a una inversión de 400 millones en los próximos ocho años en esta comunidad", afeó el líder de la oposición, señalando que, por contra, "ha aprobado un REB que no lleva ni un euro más". "Lo que le han dado es un cheque sin fondos y si no ya lo verá cuando vayamos a cobrarlo", advirtió a Armengol.

"Usted habla de 50 millones y nosotros con este REB cada año tendremos 150 o 170 millones", le contestó la presidenta, insistiendo en que con el exministro Montoro "no había nada cerrado". Previamente, la socialista había agradecido, además de a Sánchez y a la ministra Montero, a Mariano Rajoy y a Montoro su "implicación", y el "comportamiento del PP, por haber entendido que con los temas de Estado para Balears no debe hacerse partidismo". Armengol también aplaudió "la labor crítica y constructiva de El Pi".

Dardos entre Cs y Podemos



"No puedo agradacerle a Ciudadanos su abstención en el Congreso", señaló, no obstante la presidenta, que criticó que el diputado del partido por Balears, Fernando Navarro, no interviniera en el debate del REB en el Congreso.

Contra el partido naranja centró sus críticas el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, que si bien admitió que el REB no cumple "totalmente con las expectativas", acusó a la formación de Albert Rivera de "deslealtad" con su abstención al REB. "Tengo la sensación de que la asesoría de Bauzá a Rivera propició la abstención", ironizó Jarabo, que recibió una dura réplica del portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, que le tildó de "palanganero" de la presidenta.

"Además de leales hemos de ser coherentes", contestó el portavoz de Ciudadanos, que recordó la intervención en Madrid de la diputada canaria Ana Oramas que el REB aprobado es "un canto al sol". "Concreto no hay nada de nada", denunció Pericay. Desde El Pi, Jaume Font confesó tener "muchas dudas" con el nuevo REB.