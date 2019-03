Arranca la feria ITB con la caída de reservas del mercado alemán a Mallorca

A un mes de que empiece la temporada alta y con la incertidumbre de qué le deparará el verano al archipiélago después de cifras récord en visitantes y la feroz competencia sobre todo de Turquía arranca hoy la ITB en Berlín. En la feria el Govern volverá a apostar por la promoción centrada en la sostenibilidad.

La DRV, la patronal de agencias de viajes germanas, adelantaba ayer en su web que las reservas de vacaciones de los alemanes por ahora han caído un 2% respecto al año pasado, y, a pesar de que los destinos del Mediterráneo siguen despuntando, España no alcanza el nivel de 2018. No obstante, Mallorca sigue siendo uno de los destinos más reservados para el verano en cuanto a destinos vacacionales (no países); eso sí, la DRV señala que Turquía crece un 58% respecto el año pasado.

La perspectiva es menos halagüeña para Mallorca según GfK. De acuerdo con la consultora alemana, que recoge datos de Amadeus, las reservas de paquetes, a fecha de enero, hacia la turca Antalya crecieron un 6%, mientras que Palma, el segundo destino para los alemanes, baja un 13%.

Por otro lado, según datos de Hotelbeds, el banco de camas con sede en Palma, Mallorca, Antalya y Creta, en este orden, son los destinos más reservados por los germanos. Ojalá la ITB aclare cifras.

Por su parte la vicepresidenta y consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, se reunirá mañana con representantes de Tui, FTI, DER Touristik, Thomas Cook, Alltours, Schauinsland y RTK para saber cómo se prevén los próximos meses.

'Hoteles justos'



Mientras, el Govern, con el ambiente caldeado por la campaña electoral en ciernes, hará gala de nuevo de su apuesta por la sostenibilidad. Tras la aprobación de la Ley de Residuos en enero, el Ejecutivo de Francina Armengol firmará hoy en Berlín un acuerdo con Futouris, la asociación medioambiental de turoperadores alemanes para impulsar que las empresas turísticas reduzcan el uso del plástico y reciclen más. A continuación se presentará, junto con los sindicatos, el proyecto 'Hoteles justos, laboralmente responsables'.

El estand del archipiélago ocupa cerca de 500 metros cuadrados y en él también estarán las empresas Adramar Incoming Services, Philipp's Bike Team, PortBlue Hotel ?sorts, Jumeirah Port de Sóller Hotel & Spa, Gallery Hotels, Marhotels, Ibacar y Cycling Friendly. El presupuesto de la Agencia de Estrategia Turística de Balears para el exhibidor es de 366.000 euros.

Mientras, el Consell de Mallorca ha destinado 90.000 euros a su estand pues por primera vez tendrá el suyo independiente en una feria internacional, con presentaciones propias.