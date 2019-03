Alta concentración de polen en Mallorca, especialmente de ciprés

Desde hace unos días, los ciudadanos de Mallorca están percibiendo altas concrentaciones de polen en diferentes localidades, llegando a afectar directamente a su salud , ya sea en mayor medida a los que padecen de alergia al mismo o a cualquier persona que siente su efecto con diferentes consecuencias: tos, dificultad para respirar o conjuntivitis.

A pesar de no percibir las partículas de polen a primera vista, una rápida mirada a los coches aparcados en la calle, muebles expuestos a la interperie o nuestra misma ropa, es suficiente para percibir el alto nivel de concentración de polen de ciprés en el aire, potenciado por los contaminantes de los vehículos y calefacciones que cada vez hay en mayor concentración en los núcleos urbanos.

Aunque la primavera es la estación asociada a las alergias, la polinización del ciprés comienza en pleno invierno y desde hace unos años se ha multiplicado por 25 en el aire, llegando a los niveles actuales. El buen tiempo potencia la floración de las especies alergénicas y las altas temperaturas han promovido los niveles de concentración actuales, amparados por el invierno tan suave que estamos padeciendo. Varias especies de esta familia se cultivan en jardines, setos o como cortavientos . Como especies autóctonas típicas de bosquines y matorrales tenemos los "ginebrons" y las sabinas.



La alergia al ciprés; como tratarla y protegerse

Al desarrollarse en invierno y no en plena primavera, lo más habitual es que una persona no piense que sea alérgica aunque sufra algunos de sus síntomas: estornudos, congestión nasal o tos seca. Lo más habitual es que esta sensación no desaparezca en unos días sino que se prolongue en el tiempo hasta en un par de meses, momento en el que deberíamos consultar a un alergólogo ya que tiene fácil tratamiento, con resultados positivos.

En este caso, aplican los mismos consejos para los que sufren alergia como para el resto de la población que sufra los síntomas: viajar en coche con las ventanillas cerradas, lavar con abundante agua los ojos y nariz, evitar lugares de gran concentración como parques y jardines, mantener las ventanas de casa cerradas durante las horas de sol o lavarse el pelo de noche para limpiarlo de polen.