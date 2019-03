Pericay asume que Bauzá estará en Ciudadanos, pero exige que sea fuera de Balears

Ni en las listas al Parlament, ni al Consell ni de candidato al ayuntamiento de Palma. El líder de Ciudadanos en Balears, Xavier Pericay, descarta que los flirteos del expresidente del Govern José Ramón Bauzá con su partido a nivel nacional desemboquen en que el exlíder del PP acabe aterrizando en las filas de su partido en las islas. Al menos, no si él sigue en el partido. "Puedo afirmar que Bauzá no tendrá ninguna relación con Ciudadanos en Balears", aseguró ayer Pericay, con unas palabras que sonaron a pulso al líder nacional de su partido, Albert Rivera: "Mientras pueda mantener esta postura, la mantendré; y si no puedo ser coherente con lo que defiendo, entonces yo sobro aquí".

Pericay compareció ayer en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de hoy y quiso enterrar por completo los rumores que ubican a Bauzá en las listas en Balears o como candidato a Cort. Si en una entrevista publicada el domingo en este diario Albert Rivera definía al expresidente como "un político valiente que se enfrentó política e intelectualmente a los nacionalistas" y explicaba que se estaba mirando "cómo integrarle" en Ciudadanos, su hombre en las islas se revolvía ayer para redoblar un veto que ya expresó la semana pasada definiendo al expopular como "el pasado".

"Colaborar a nivel nacional"



"Bauzá puede colaborar y tener relación con el partido a nivel nacional, pero puedo afirmar que no tendrá ninguna relación con Balears", aseguró Pericay, que avanzó que si el partido lo integra a nivel nacional, será "respetuoso". "Ya he dicho que para mí es el pasado y mientras pueda mantener esta postura la mantendré. Si no puedo ser coherente con lo que defiendo, entonces yo sobro", llegó a pronunciar. "Si Bauzá tuviera que venir aquí, me plantearía mi posición y me preguntaría qué hago yo aquí", añadió el portavoz, subrayando que "no hay ningún indicio de que eso vaya a ocurrir".

De hecho, si bien sus palabras sonaron a órdago a Albert Rivera, Pericay explicó que ya ha hablado "con quien tenía que hablar" y que está "muy tranquilo" con respecto a que el exlíder del PP no aterrizará en las filas de su formación, al menos, a nivel autonómico. "Nadie, al menos nadie con la suficiente autoridad, me ha dicho que Bauzá tenga que ir en listas", explicó. "Bauzá ni está, ni se le espera", defendió Pericay, que también lo descartó para ningún papel de asesor: "No necesito que me asesore el señor Bauzá", zanjó el portavoz del partido en las islas.

"En detrimento" de Ciudadanos



De esta manera, Pericay garantiza con su cargo como aval que el expresidente no aterrizará en las filas de Ciudadanos en Balears. No obstante, sigue en el aire el papel que el expresidente pueda tener en el partido a nivel nacional, mientras llega a Madrid el mensaje de su líder en las islas de que el expresidente a día de hoy "va en detrimento" de Ciudadanos.