Las parejas se rompen más en Baleares que en el resto de España

Baleares es la tercera comunidad autónoma española con mayor número de rupturas matrimoniales por cada diez mil habitantes, con un porcentaje de 25,2, según los datos facilitados hoy por el Consejo General del Poder Judicial. A escala nacional, las crisis matrimoniales disminuyeron ligeramente en 2018, en relación al ejercicio anterior.

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en el año 2018 en los órganos judiciales, 111.704, fueron un 2,4 por ciento menos que las presentadas en 2017, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Todas las formas de disolución matrimonial mostraron disminuciones interanuales. Las 62.241 demandas de divorcio consensuado fueron un 2,8 por ciento menos que las de 2017; las 44.433 demandas de divorcio contencioso, un 1,3 por cien menos; las 3.395 de separación consensuada, un 7,9 por ciento menos; y las 1.635 de separación contenciosa, un 7,2 por ciento menos. Se presentaron 134 demandas de nulidad, un 5,6 por ciento menos que en 2017.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2018 vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunitat Valenciana, 27,9; seguida de Canarias, 26,7; Illes Balears, 25,6; Andalucía, 25,2; Cataluña, 25; y Asturias, 24,1. Todas superan la media nacional de 23,9. Por el contrario, las más bajas, se han dado en Castilla y León, 18,6; País Vasco, 19,1; y Aragón, 20,6.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

En 2018 se presentaron 11.366 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 7,1 por ciento más que el año anterior; de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas se presentaron 33.666 demandas, un 1,3 por ciento menos que en 2017. De medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 19.281 consensuadas, un 4,3 por ciento más; y 28.188 no consensuadas, un 0,6 por ciento menos que en el año anterior.



Datos del cuarto trimestre de 2018

En el cuarto trimestre de 2018 el número de demandas de disoluciones matrimoniales: separaciones y divorcios, se redujo en un 0,6 por ciento respecto a igual trimestre de 2017, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En este cuarto trimestre las separaciones, tanto consensuadas como no consensuadas, mostraron disminuciones interanuales. Las 904 demandas de separación consensuada fueron un 12,2 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2017. Las 442 demandas de separación no consensuada fueron un 7,7 por ciento menos. Por lo que respecta a las demandas de divorcio, las consensuadas, de las que se presentaron 16.689, disminuyeron un 1,3 por ciento respecto a 2017, mientras que, por el contrario, las no consensuadas aumentaron un 1,6 por ciento, habiéndose presentado 12.287.

El número de demandas de nulidad, 34, fue un 13,3 por ciento mayor a las presentadas en el cuarto trimestre de 2017.