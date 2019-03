El mensaje viral de un doctorado mallorquín: "Pablo Casado, eres un mequetrefe"

"Me llamo Jaume Gelabert y me doctoré en 2004 en esta universidad y tú, Pablo Casado Blanco, eres un fraude y un mequetrefe". Así concluye Gelabert un vídeo grabado delante de la universidad estadounidense de Pensilvania (The Pennsylvania State University), donde se sacó el doctorado, en un mensaje que ha alcanzado gran difusión en las redes sociales, con miles de reproducciones y miles de 'Me gusta'.

Este mallorquín detalla el duro proceso para lograr el título, contraponiéndolo a las supuestas irregularidades del máster del líder del PP nacional. "Para que un ciudadano europeo pueda estudiar en una universidad norteamericana, tiene que cumplir varios requisitos. Acabar una licenciatura con buenas notas y luego hacer un examen de fluidez de inglés, con una buena nota", comienza explicando.

"Cuando es aceptado para un programa de máster, son dos años, que acaban con una tesina o bien con cuatro artículos de calidad publicable. Una vez acabado el máster, solicitas el doctorado sólo si has sacado muy buenas notas. Si has sacado buenas notas, entonces tienes un examen de candidatura, Este examen es oral,y entonces se te considera candidato a doctorado. Después, haces tres años de cursos, difíciles, por supuesto. Y entonces haces exámenes orales en los que tienes que haber leído 50 obras básicas para tu campo. Luego escribes cuatro artículos o defiendes una tesina", argumenta.

Gelabert añade: "Si todo esto es exitoso, se te considera un candidato con todo aprobado menos la tesis. Escribes una propuesta de 50 páginas para la propuesta de tesis. Si la apruebas, ya puedes pasar a investigar y a escribir la tesis. Acabada la tesis, tienes que pasar un examen y luego pasar la defensa de la tesis. Si la apruebas, eres investido doctor".