Albert Rivera: "Bauzà es un político valiente, miramos la forma de integrarlo en Ciudadanos"

Las encuestas ya no le dan los resultados de hace apenas un año y, con el salto de Vox, ha dejado de ser el único refugio de los votantes descontentos con el PP. Sin embargo, a medida que se le ubica cada día con más claridad en el bloque de derechas –algo a lo que ha contribuido la foto en la manifestación de Colón o el veto a pactar con Pedro Sánchez y el PSOE–, apela más directamente al votante socialista que rechaza el diálogo con Cataluña. Ahí es donde Balears y el fichaje estrella del exsocialista Joan Mesquida como candidato al Congreso en las islas le vienen al pelo. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera (Barcelona, 1979), tiene ganas de hablar en clave nacional, pero también maneja la agenda política balear: las políticas de Francina Armengol, las del expresidente José Ramón Bauzá o el recién aprobado REB.

P Ciudadanos se ha abstenido esta semana en el Congreso en la votación del decreto ley del Régimen Especial de Balears (REB), acordado entre Pedro Sánchez y Francina Armengol.

R Lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez es una estafa. Aprobar un régimen económico y fiscal sin las medidas fiscales es una estafa en toda regla. No se ha cumplido, todo son palabras vacías; lo dejan todo al albur del Gobierno central, sin ningún compromiso.

P Sánchez y Armengol han dejado las medidas fiscales en manos del Ejecutivo que salga de las elecciones del 28 de abril. Si Ciudadanos llega al Gobierno, ¿aprobarán esta parte del REB?

R La legislatura acaba y Balears se queda sin medidas fiscales. Nuestro compromiso es negociar y aprobar ese Régimen Especial con todas esas medidas fiscales.

P Con la parte del REB aprobada se persigue que Balears esté en la media de inversión del Estado. Dice que no hay compromiso, ¿se compromete a ello?

R Nosotros creemos que hay que invertir en Balears, lo que haga falta, lo que sea necesario, más allá de medias de otras comunidades. Esto no es un sudoku entre comunidades autónomas. Ciudadanos no hará una batalla entre territorios como hace el PP o el PSOE. Hay que hacer una política de inversiones que beneficien a los españoles en su conjunto y a los territorios que lo necesitan. Balears necesita una serie de inversiones, que no dependen de lo que representan sobre el PIB. Balears necesita inversiones en mejoras de zonas turísticas maduras o en apoyo a la conectividad, como el descuento del 75 por ciento que se ha conseguido. Esas son las medidas reales y necesarias para Balears.

P Su portavoz en Balears, Xavier Pericay, habla de "presidenta ni-ni" porque tampoco hay nuevo modelo de financiación. ¿Lo habría con ustedes?

R Lo que nosotros pedimos son dos cosas: por una parte, que el régimen fiscal se apruebe y, por otro lado, que es muy importante para las islas, que el modelo de financiación autonómico se renueve, después del incumplimiento por parte de Rajoy y Sánchez. Ahí es donde están en juego los servicios públicos. En lugar de hablar de identidades, como hace el PSOE en Balears, deberían aprobar medidas fiscales. Somos un partido liberal, defendemos la igualdad de todos los españoles, y ahí puede salir muy beneficiada Balears.

P Ha anunciado que no pactará ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez. ¿El veto también vale para el PSIB y para Francina Armengol después de mayo en Balears?

R Es Pedro Sánchez quien ha elegido a Quim Torra en lugar de a Ciudadanos, quien ha llamado fachas a los constitucionalistas y pacta con los que queman banderas de España. No puedo llegar a acuerdos con quien prefiere negociar el documento de la vergüenza de Torra que hablar de aplicar el 155 en Cataluña. Soy catalán, hemos ganado las elecciones en Cataluña y Sánchez no ha hablado con Inés Arrimadas, ha ignorado a los constitucionalistas. Sánchez sólo piensa en escaños.

P ¿Y esa lógica sirve para Armengol aquí en Balears?

R Armengol es el máximo exponente del sanchismo, que prefiere gobernar con nacionalistas que con constitucionalistas. También hay que echar a Armengol y enviarla a la oposición. Ha mimetizado y asumido el discurso nacionalista. La prueba es Joan Mesquida, que rompe el carnet del PSOE por la política de Sánchez y la de Armengol. Tenemos a Armengol que pacta con nacionalistas y a Mesquida que defiende el Estado y el constitucionalismo.

P Dijo que España se merecía un ministro de Interior como Mesquida. ¿Se puede dar por hecho que lo será si usted llega a presidente del Gobierno?

R Creo que Joan Mesquida sería un buen ministro de Interior. Su experiencia como mando único de la Policía y la Guardia civil, su compromiso con España y con la Constitución y su conocimiento de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son una garantía. Y desde luego jamás participaría en reuniones con el Gobierno de Torra en consejerías que tienen un lazo amarillo enorme colgando de la fachada, no aceptaría humillación alguna al pueblo español.

P De la misma manera que Mesquida rompió el carnet del PSOE, el expresidente José Ramón Bauzá abandonó el PP balear y esta semana ha trascendido que ha empezado a colaborar con Ciudadanos. ¿Se puede traducir en algún cargo o puesto en listas como Mesquida?

R Es cierto que [José Manuel] Villegas ha mantenido conversaciones con Bauzá para ver de qué forma podría integrarse en Ciudadanos. Es un político valiente que se enfrentó política e intelectualmente a los nacionalistas cuando era presidente de Baleares, y defiende la misma política lingüística que defiende Ciudadanos.

P ¿Puede pactar Ciudadanos con el PP de Biel Company que Bauzá dejó por "nacionalista"?

R Hay que admitir que Bauzá tiene razón en algo: cuando intentó aplicar una lógica constitucionalista y el trilingüismo en las aulas, fue su propio partido el que le boicoteó. Estoy más de acuerdo con la política lingüística de Bauzá que con la que había hecho antes el PP o la que hace ahora el PSIB. Incorporar el inglés en las aulas con las dos lenguas oficiales me parece más sensato que la política de exclusión. Lo he vivido en Cataluña, el bipartidismo ha sido cómplice del nacionalismo. Al nacionalismo no hay que copiarle, sino ganarle.

P Mientras usted prometía que el castellano será lengua vehicular en las aulas de toda España, Vox aparcaba el trilingüismo y ponía como condición para pactar en Balears la derogación de toda la normativa lingüística.

R No le veo el problema a saber inglés, menos en estas islas, que te ayuda en el mundo laboral. A diferencia de Vox no le veo problema al inglés. Hay padres y madres que no pueden pagar academias y lo agradecen. Mi objetivo si soy presidente es que el castellano sea vehicular en todo el territorio e introducir el inglés. España está a la cola en aprendizaje de idiomas, cuando somos el segundo país de recepción de turistas del mundo y Balears es un claro exponente.

P ¿Cómo se traduce esa propuesta sobre el castellano en Balears? ¿Una libre elección de lengua con alumnos segregados por aulas o un reparto de las asignaturas entre las lenguas?

R El Constitucional dice que las lenguas hay que aprenderlas de manera conjunta y equilibrada. Luego las comunidades pueden decidir los porcentajes, si hay una zonificación, si lo deciden los padres en las AMPAS...De eso podemos hablar, lo que no se puede discutir es que el castellano debe ser lengua vehicular. Los nacionalistas no nos pueden hacer renunciar a nuestra lengua común.

P ¿Si los baleares votan a Ciudadanos, votan que Vox condicione la política autonómica?

R Cuantos más votos a Ciudadanos, menos condicionantes de los demás. Si sacamos mayoría no necesitamos a nadie, si necesitamos a otros habrá que ver las mayorías. Los ciudadanos deciden y no seré yo quien criminalice el voto a ningún partido. Espero que en Balears pueda haber un cambio en mayo ante un PSOE a la deriva con un máximo exponente del sanchismo como Armengol.

P ¿Quién decidirá con quién pacta Ciudadanos en Baleares?

R La propuesta viene de los comités autonómicos, pero hay un comité nacional que también tiene que hablar, así que conjuntamente. Los pactos en una comunidad deben tener una coherencia con el partido a nivel nacional. No se puede gobernar con nacionalistas, no creo que sorprenda, y tampoco con el PSOE en las comunidades donde, como en Balears, se ha convertido de facto en un partido nacionalista más.

P Seguro que no los tendrá muy presentes, pero aquí también tiene a los regionalistas del Pi. ¿Puede pactar con ellos?

R Los partidos deben definir sus políticas y habrá que ver. Habrá que ver los escaños y qué sumas y mayorías son posibles. Nosotros no podemos gobernar con partidos que plantean referéndums o derechos de autodeterminación, sí con partidos moderados y constitucionalistas.

P Pedro Sánchez le tiene dónde le quería: en la foto de la plaza Colón junto a Vox. ¿Fue un error de cálculo?

R El error es llamar facha o fascistas a quien lleva la bandera de tu país. No he visto nunca a Obama, Macron o Merkel llamar fachas a alguien por llevar la bandera de su país. Si el PSOE renuncia a los símbolos de su país mientras recibe a Torra con alfombra roja, lo que hay que preguntarse es ¿dónde está el PSOE? No queda nadie. Hay gente que sale como Joan Mesquida y gente purgada como Soraya Rodríguez o Barreda. Hay que elegir entre Sánchez y su gobierno frankenstein o Ciudadanos y los constitucionalistas.

P Desde el pacto en Andalucía, su aliado en las europeas el presidente Emmanuel Macron no deja de recordar que el enemigo ahora es la extrema derecha.

R Para mí, el enemigo primero es quien quiere liquidar España y luego, desde luego, discrepo de los populistas y sus ideas. He estado con PSOE y Podemos en la manifestación del orgullo gay y nadie nos dijo que fuéramos de extrema izquierda. Nosotros defendemos la Constitución, pero también las libertades. Somos un partido liberal y discrepamos con conservadores y con socialistas.

P Ahora que se acerca el 8-M, ¿aceptaría reformar la ley del aborto tal y como propone el líder del PP, Pablo Casado?

R Últimamente sólo oigo hablar a Sánchez de Franco y a Casado del aborto. No tienen otro tema, están en el siglo pasado. No hablan de pacto educativo, de nuevo marco laboral, de I+D+i. Se han quedado en el siglo XX. La mayoría de españoles no hablan cada día de Franco ni del aborto, sino de sus hijos, de su trabajo, de sus dificultades. A ver si llegan al 2019 y salen de los años setenta. Yo no quiero ganar a Sánchez para hacer como Casado y volver atrás, sino para ir hacia el futuro.

P Entonces, no aceptarán la reforma del aborto de Casado.

R No, la ley actual vigente superó esos debates. Ha habido una evolución en el debate de libertades. Nosotros ahora ya defendemos la gestación subrogada. Yo no voy a hacer como Casado y decirle a las mujeres lo que pueden o tienen que hacer, ni tampoco como Carmen Calvo. PP y PSOE acaban diciéndole a las mujeres lo que tienen que hacer: Calvo que las que no pueden ser madres, no pueden serlo por gestación subrogada; y Casado, a las que están embarazadas, les dice lo que llevan en el vientre, como si no lo supieran.

P Pese a no haber salido adelante los presupuestos de Sánchez, sigue viva la subida del salario mínimo. ¿Si Ciudadanos llega al Gobierno tumbará el salario mínimo de 900 euros?

R Si de mí dependiera me gustaría que los salarios fueran más altos, 1.500 o 3.000. Si la cosa fuera tan fácil como creen Sánchez y Podemos, ¿por qué no? El problema es que según el Banco de España y los datos del paro, con esta medida se va gente al paro porque todo el que está por debajo de esos 900 euros se queda sin trabajo o el autónomo no puede contratarle. Los salarios no se pueden subir por decreto, no es una varita mágica. Nosotros apoyamos subir un 8 por ciento de manera paulatina en su día. Apoyaremos la negociación entre patronales y sindicatos para que haya acuerdos. Curiosamente, Podemos ataca constantemente a los que generan riqueza. La 'podemización' de la economía se basa en la subida de impuestos, subir cuota de autónomos, costes de contratación y criminalizar al empresario. Mi política es totalmente diferente, es una política de moderación fiscal y apoyo a quien crea empleo.

P ¿Vio la entrevista de Risto Mejide a uno de los fundadores de su partido, Arcadi Espada, y sus declaraciones sobre las personas con síndrome de down?

R No la vi, la verdad. Pero he visto las noticias que han salido y discrepo de esa posición. Espada no es militante de Ciudadanos ni está en la organización de Ciudadanos. No le quiero dar más vueltas. Ciudadanos ha sido uno de los impulsores en el avance del derecho al voto de personas con discapacidad y apoyo a las familias.

P ¿Le molesta ver su vida privada en la prensa del corazón?

R Creo que los españoles son más importantes que eso. Llevo una década trabajando por mi país y me seguiré dedicando a ello.