Pedro Macías: "El 71% de los niños usan la tablet en el desayuno, la comida y la cena"

Doctor en Cognición Humana y Evolución y docente del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez, va a empezar una serie de charlas divulgativas por los colegios con la intención de concienciar a padres y maestros de los riesgos para el desarrollo de los niños asociados a una utilización excesiva de móviles y tablets.

¿Cuánto tiempo hace que la ciencia se ha fijado en el tiempo que pasan los niños con las pantallas?

R Muy poco. No tenemos los conocimientos suficientes para poder hacer un uso en el ámbito particular y educativo tan extensivo de las pantallas. Los primeros estudios serios se están empezando a publicar. En uno de los últimos, una universidad canadiense advierte del riesgo real que tiene la exposición excesiva a los móviles en niños que todavía se están desarrollando cognitivamente.

P ¿Cuáles son las consecuencias que se están describiendo a raíz de este uso excesivo?

R En primer lugar el empobrecimiento cognitivo. Se pone en riesgo el desarrollo normal de cinco procesos básicos: la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. En niños de 0 a 3 años esos procesos están en pleno apogeo, y coincide con la etapa en la que los padres les exponen más a las pantallas. La segunda consecuencia son los trastornos psicológicos, como la ansiedad o la ira, y por último los psiquiátricos, pues se ha observado relación con un incremento en Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad. Cabe decir que en Psicología se insiste mucho en la necesidad de hablar a los niños, dialogar y discutir. Si dejamos de estimular a los niños, para sustituir esa actividad por una meramente distractiva, como es un móvil, aparecen estas consecuencias. En España el 71% de los niños usan la tablet en el desayuno, la comida y la cena, según un estudio de Cinfasalud.

P ¿Qué consecuencias puede haber en adultos?

R Puede pasar lo mismo en cuanto al empobrecimiento cognitivo y a los trastornos psicológicos pero menos con los psiquiátricos; cuando un adulto se ve desbordado por las pantallas se frena. Otra cuestión interesante es la propuesta de los científicos Nicolas Carr y Linda Stone: la idea de la "multitarea". Usando el movil hacemos varias cosas a la vez: enviar un email, mirar Facebook... Desde el punto de vista evolutivo es muy natural en el ser humano: un homínido era multitarea, pues tenía que estar pendiente del fuego, del enemigo que ataca? En ese momento era una ventaja, pero ahora lo es la capacidad de concentrarse, que está directamente relacionada con nuestro potencial para razonar. Esa capacidad es fundamental para pensar, y no se estimula con el teléfono, mucho menos con su abuso.

P ¿Qué estudios están evaluando dichos efectos?

R En Estados Unidos van a invertir 300 millones de dólares en investigarlos. Ya se tienen los primeros resultados: se ha visto un envejecimiento prematuro del cerebro en niños de nueve y diez años que abusan de las pantallas. Por otro lado, Noruega fue uno de los primeros países en aplicar las tecnologías casi de modo absoluto en el ámbito educativo. Ahora observan que ha disminuido por primera vez el coeficiente intelectual desde la Segunda Guerra Mundial. Desconocen el porqué pero se está relacionando con el hecho de dejar de escribir. Es demasiado pronto para confirmarlo pero todo esto nos tiene que llamar la atención.

P ¿Cómo podría combatirse esta situación en el colegio?

R No renunciando, no sientiéndose derrotado. Las clases magistrales están muriendo porque a menudo se tiende demasiado a la tecnología. Este año he prohibido el ordenador para coger apuntes porque se ha demostrado que si se escribe a mano, se memoriza doce veces más que tecleando con ordenador. Me ha ido muy bien con esta nueva estrategia. Ello no implica que haya dejado de lado las tecnologías.

P ¿Crees que podrá haber una regresión?

R Estamos a tiempo. Esta época me recuerda un poco a la del tabaco en los años 50. En España fumaba un 90% de los hombres, y ahora un 30%. La gente va siendo consciente y reacciona ante ello.