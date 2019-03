Rivera flirtea con Bauzá en contra de la cúpula balear de Ciudadanos

La cúpula de Ciudadanos de Balears lo tiene claro. No quiere al expresidente del Govern y al exsenador José Ramón Bauzá en las listas electorales de las islas. Consideran que "es el pasado" y puede restar más de lo que aportará al partido. Esta postura choca con las palabras de su líder nacional, Albert Rivera, quien ayer admitió que hay conversaciones con Bauzá y que estaría "encantado" de contar con el expresidente como asesor del modelo trilingüe que intentó implantar en Balears. Los flirteos de Rivera con el controvertido exsenador no han caído muy bien en Ciudadanos de las islas y confían en que no les perjudique en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, ni tampoco en las generales de abril donde presentan a Joan Mesquida.

Xavier Pericay, líder de Ciudadanos en las islas, se mostró contundente y sin rodeos mostró sus reticencias al fichaje de Bauzá: "Lo he dicho varias veces y lo reitero. Para nosotros, en Balears, Bauzá es el pasado, no formará parte en ninguna de nuestras listas electorales. Tampoco se ha afiliado al partido, participará como asesor de Madrid. La llegada de Bauzá no nos debe afectar en las islas, pese a que fue presidente del Govern".

Todo apunta a que las intenciones del expresidente del Govern es formar parte de la candidatura a las elecciones europeas de Ciudadanos. Recordemos que es circunscripción única y la designación de los miembros de la lista al Parlamento de Europa, en todos los partidos, se deciden desde Madrid. Es por ello que se habla de la posibilidad de que Bauzá haya pedido ser candidato a las europeas. Se descarta completamente el rumor de que lo colocaban como candidato a Cort, ya que Ciudadanos de Balears no lo quiere en sus candidaturas.

Fuentes cercanas a la cúpula naranja de Madrid apuntan que el acercamiento lo ha realizado el propio José Ramón Bauzá, iniciando contactos con José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos. No creen que haya sido iniciativa de Albert Rivera. Lo que ocurre es que en el partido naranja, tal y como indicó el presidente nacional, están abiertos a las incorporaciones de otros partidos y aprovechando el fichaje del exministro socialista Celestino Corbacho, el líder de Ciudadanos nacional habló de que estarían "encantados" con Bauzá. Creen que fue el propio exsenador quien se ofreció, ya que ahora está sin partido.

Hay que recordar que el expresidente del Govern se marchó del PP a principios de este mes de febrero, acusando a los populares de las islas que dirige Biel Company de su deriva catalanista e intentó llevarse a un grupo de afiliados afines a él. El expresidente amagó con marcharse a su farmacia y abandonar la política. No obstante, rápidamente se le vio que estaba buscando acomodo en otros partidos como es el caso de Vox y ahora sus flirteos con Ciudadanos.

Medios digitales nacionales



La noticia saltó ayer por la mañana en un medio digital de Madrid. Se publicaba que el expresidente del Govern, José Ramón Bauzá, podría convertirse en un nuevo "fichaje" de Albert Rivera para Ciudadanos. Tras su portazo al PP de Biel Company, su baja de la formación y el abandono de su escaño de senador autonómico del PP, medios nacionales colocaban ayer al también ya exsenador en la órbita de Ciudadanos. Eso sí, apuntando que se trata de una relación de "colaboración" que no se traducirá, por ahora, en ningún cargo relevante ni puesto en las listas electorales. De hecho, desde la cúpula de Ciudadanos de Balears aseguraron ayer que hasta el momento Bauzá no se ha afiliado al partido.

Horas más tarde de saltar la noticia, el propio presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba que estaba "encantado de abrir los brazos" de su partido a personas como el expresidente de Balears José Ramón Bauzá, que acaba de abandonar el PP, porque comparten valores. Entre estos valores se refirió al trilingüismo que intentó implantar en las islas con el TIL. Si bien cabe recordarle a Rivera que precisamente las ideas lingüísticas de Bauzá provocaron la mayor manifestación convocada jamás en las islas, con más de 100.000 personas en la calle protestando contra las políticas de José Ramón Bauzá.

En rueda de prensa en el Congreso de los diputados, Rivera afirmó que el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, es el encargado de mantener conversaciones con el fin de atraer "talento" al partido, pero añadió que la formación naranja no ha hecho ofrecimientos concretos a Bauzá para incorporarse a listas electorales.