Ciudadanos de Baleares no quieren a Bauzá en ninguna de sus listas electorales

Ciudadanos de Baleares lo tienen claro. No quieren a José Ramón Bauzá en las listas electorales de Balears. Hoy Albert Rivera ha admitido que hay conversaciones y que estaría "encantado" de contar con Bauzá como asesor del modelo trilingüe que intentó implantar en Baleares. No obstante, Xavier Pericay, líder de Ciudadanos en las islas, se mostró contundente: "Lo he dicho varias veces y para nosotros en Baleares Bauzá es el pasado, no participará en ninguna de nuestras listas. Tampoco se ha afiliado al partido, participará como asesor de Madrid. La llegada de Bauzá no nos afectará en las islas, pese a que fue presidente del Govern".

Todo apunta que las intenciones del expresident del Govern es formar parte de la candidatura a las elecciones europeas de Ciudadanos. Recordemos que es circunscripción única y la designación de los miembros de la lista al Parlamento de Europa en todos los partidos la deciden desde Madrid. Es por ello que se habla de la posibilidad de que Bauzá haya pedido ser candidato a las europeas. Se descarta completamente el rumor de qu lo colocaban como candidato a Cort.

Fuentes cercanas a la cúpula naranja de Madrid apuntan que el acercamiento lo ha realizado el propio José Ramón Bauzá, iniciando contactos con José Mauel Villegas, secretario general. No creen que haya sido iniciativa de Ciudadanos. Lo que ocurre es que en el partido naranja, tal y como declaró Albert Rivera, están abiertos a las incorporaciones de otros partidos y aprovechando el fichaje del exministro socialista Celestino Corbacho, el líder de Ciudadanos nacional habló de que estarían "encantados" con Bauzá.

Hay que recordar que Bauzá se marchó del PP a principios de este mes de febrero acusando a los populares de las islas de su deriva catalanista. El expresident amagó con marcharse a su farmacia y abandonar la política. No obstante, rápidamente se le vio que estaba buscando acomodo en otros partidos como Vox y ahora Ciudadanos.