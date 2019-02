Amigos de Valtònyc cargan contra el PSOE por la reprobación del cantante

Los amigos del rapero mallorquín José Arenas Beltrán, más conocido como Valtònyc, han emitido un duro comunicado en el que critican al PSIB, al que llaman "partido de pseudo izquierda", al PP y al Pi por la reprobación parlamentaria aprobada el miércoles contra el músico por la violencia de sus letras.

El Grup de Suport Valtònyc discrepa de que, tal y como aprobó el Parlament en una proposición no de ley, las canciones del rapero fugado a Bélgica en abril del año pasado para eludir su ingreso en prisión por una condena de tres delitos dictada por el Tribunal Supremo, fomenten un discurso de odio.

El Parlament censuró en concreto una frase que Valtonyc pronunció en un concierto poco antes de desaparecer de España y en la que animó al público a "matar a un puto guardia civil".

Según los simpatizantes del fugitivo, las letras de éste "se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y dentro del derecho de creación artística".

"Josep (Valtonyc) no es ni político ni periodista, es un cantante de rap que ha de poder cantar lo que quiera sin tener que asumir ninguna responsabilidad y mucho menos penal". El joven fue condenado por apología del terrorismo y humillación a las víctimas, injurias al anterior jefe del Estado y amenazas de muerte al líder de Vox Baleares Jorge Campos.

"El debate no debería ser si las letras gustan o no más o menos, sino si han de ser perseguidas o no", añade la nota.

El Grup de Suport carga a continuación contra el PSIB, al que acusa de aprobar una reprobación "totalmente fuera de lugar"· y le atribuye, "junto a los partidos de la derecha"·, a "un intento de silenciar una vez más las voces disidentes contra sus políticas y, en general, contra un sistema corrupto y decadente, que son las que abocan a las clases populares a la miseria y a la precariedad".

Los amigos del huido califican su situación en Bélgica de exilio para "buscar justicia y denunciar una vez más el autoritarismo y la represión que se padece en el Estado Español".