La UIB vota en referéndum: ¿Monarquía o República?

La Universitat acoge hoy un referéndum sobre la monarquía. Desde las doce del mediodía y hasta las cinco de la tarde, los organizadores invitan a la comunidad universitaria a votar sobre qué modelo de Estado prefieren.

Una veintena de voluntarios se encargan de las urnas habilitadas en los edificios Ramon Llull, Mateu Orfila, Anselm Turmeda, Guillem Cifre y Jovellanos del campus del UIB. La pregunta a la que contestan los participantes es "¿estás a favor de abolir la monarquía como forma de Estado e instaurar una República?".

Y, ¿están a favor? Aunque habrá que esperar a la tarde para tener los resultados de la consulta, todas las personas participantes consultadas por este diario (la inmensa mayoría, estudiantes) abogaban por la república.

Lo señalaba por ejemplo tras depositar su papeleta en la urna Santiago Piñeiro, estudiante de primero de Derecho, que razonaba que no tiene mucho sentido el papel de un rey sin apenas competencias "en pleno siglo XXI". Luc, alumno de Historia, ha valorado la convocatoria del referéndum como una oportunidad para poder dar su opinión ante un tema "que puede dividir al pueblo español". El joven ha votado a favor de la república, ya que a pesar de que como modelo "no le parece mucho mejor", al menos en este caso el jefe de Estado, ha señalado, no es "impuesto por la historia". Marina Castaño, alumna del máster de Formación del Profesorado, ha celebrado poder votar: "A pesar que no tenga mucha difusión o resonancia la consulta es muy útil para saber qué quiere la gente joven a nivel universitario". Vicenç Massot, también alumno de este máster, también ha aplaudido la convocatoria y tener la oportunidad de votar ya que la mayoría de votantes de la actualidad no votó la actual Constitución.

Aina Villalonga, titulada en Medicina que se está preparando para el MIR, se ha pronunciado a favor de la república: "No nos hace falta una monarquía". Esperança, titulada en Fisioterapia, también ha celebrado poder votar en referéndum y "poder decidir", algo que, ha señalado, "no se puede hacer normalmente" pese a que este tipo de consultas "son muy útiles para visibilizar el poder de elección del pueblo". Ella ha votado por la república ya que considera que "no tiene sentido" mantener a un rey que "supone un gasto que se podría destinar a otras cosas, como sanidad o educación".

Aunque el colectivo estudiantil ha sido el que mejor está respondiendo a la convocatoria, también se ha visto acercarse a las urnas a miembros del personal de administración y servicios y del profesorado. Por ejemplo, Laura Camargo, profesora de Filología y diputada de Podemos, que ha considerado que los estudiantes organizadores han dado "una lección de democracia".

Sara Barceló, es una de las estudiantes que ha organizado el referéndum, como un acto simbólico para que la gente pueda dar su opinión y la universidad se "un agente movilizador y centro de debate", así como una institución desde la que se fomenta la visión crítica.

A pesar de que el decano de la facultad de Filosofía y Letras, Miguel Deyà, se había pronunciado en contra de que su facultad acogiese este tipo de actos sin una autorización (así lo comunicó a Delegación de Gobierno y al rectorado), la Universitat no ha obstaculizado la celebración de la consulta al considerarla una muestra de la libertad de expresión. "Pero tampoco la ha facilitado", ha indicado Barceló, que ha explicado que por ejemplo no han podido tener acceso al censo de la comunidad universitaria, con lo que no han podido establecer mecanismos de control precisos para asegurarse de que nadie vote dos veces. A cada persona que votaba, se le dibuja una X en la muñeca con rotulador.

Las urnas se cerrarán a las 17horas y las organizadoras confían en poder tener los resultados a última hora de la tarde de hoy.



Estas estudiantes comenzaron a preparar la consulta el pasado diciembre, sumándose así iniciativa que ya han llevado a cabo (o están en a punto de hacerlo) más de una treintena de universidades españolas. La Universidad Autónoma de Madrid fue la pionera y celebró su votación el 29 de noviembre. Votaron más de 7.000 votos y el 83% se pronunció a favor de la República.