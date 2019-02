Semana feminista: delantales en la ventana, bicicletada, talleres y comida para mujeres

Después de meses de preparación para celebrar el 8M este miércoles se han avanzado las principales actividades organizadas por el Moviment Feminista de Mallorca en un escenario a propósito, la plaça 8M de Palma, en Santa Catalina. Delantales en las ventanas, bicicletada, talleres y exposiciones artísticas marcarán la semana previa a la huelga y gran manifestación del próximo viernes 8 de marzo.

Integrantes del Moviment Feminista, una coordinadora de entidades y activistas nacida en la isla el pasado julio, han presentado el calendario de acciones para luchar contra la opresión y las necesidades de todos los colectivos de mujeres que trabajan desde la sonoridad.

Mañana jueves 28 y el martes día 5 y el jueves 7 de marzo se organizan mesas redondas en la Universitat de les Illes Balears, delante del edificio Ramón Llullentre las 10 y las 14 horas.

El viernes toca sacar los delantales a las ventanas y los balcones, es la manera en la que se visibilizará cómo las tareas de cuidado siguen recayendo principalmente en las mujeres. Se pide dejarlos colgados hasta el 8M y dejar constancia de este gesto difundiendo fotos en las redes sociales con la etiqueta #movfemmallorca.

El sábado, de 11 a 12 hora se celebra la bicicletada ecofeminista de mujeres que termina con vermú. La salida es desde la plaça de Espanya hasta la plaça del 8 de Març. Tras el paseo en bicicleta llega la fiesta. La recaudación se destinará a sufragar los gastos de organización del 8M.

La Comparsa 8M en Sa Rua de Palma seguirá con el ambiente festivo, ya que el Moviment Feminista de Mallorca participará en el desfile del domingo. Para el lunes 4 de marzo, de 17 a 18 horas, en la calle Sant Miquel se ha organizado una sentada para tejer. A las participantes se les pide llevar su propia silla y el material para tejer o coser; mientras se estará informando a los ciudadanos sobre las reivindicaciones y actividades para el Día de la Mujer.

Durante la tarde del jueves 7 de marzo se prepararán las pancartas para el día siguiente en un taller que se desarrollará en Es Born, a las 17 h.

Y el viernes 8 de marzo, arrancará la jornada con la manifestación estudiantil, único acto mixto, junto con la gran protesta de la tarde. Los estudiantes están convocados a las 12 horas en la plaça del Tub, en Palma, siguen las actividades con una comida, la Camanyola de Dones, en el parc de la Mar, a las 14.30 horas, y ya por la tarde arrancará la manifestación unitaria de la plaça de Espanya, que terminará en Sa Feixina.



Fin manifestación en Sa Feixina

Este final de la protesta en Sa Feixina será un acto simbólico en homenaje a las mujeres, precursoras del feminismo, destacan las organizadoras, que el 16 de marzo de 1715 protagonizaron un motín en el parque en defensa de Palma ante el desembarco de las tropas borbónicas.

El sábado día 9 la Plataforma de Mujeres Inmigradas, que lidera la ecuatoriana Dana Echeverría, ha organizado una Trobada de dones en el centro de Información y Orientación para Inmigrantes, a las 17 h, en la calle Eusebi Estada número 48. El día antes, el viernes, se inaugura la exposición 'Mujer, arte y cultura', en el Centre Flassaders, a las cinco de la tarde, que ha coordinado también esta entidad.

Como ha explicado Neus Tur, una de las portavoces de este movimiento que prefiere no detallar qué organizaciones lo conforman, el objetivo no es tanto alcanzar máximos históricos de asistencia a la manifestación sino que lo más importante es "generar conciencia". Por otro lado, se lamenta que los sindicatos mayoritarios, como CCOO o UGT no hayan apoyado que la huelga feminista sea de 24 horas. La protesta internacional volverá a hacer hincapié en que 'sense nosaltres, el món s'atura'.

El Moviment Feministas de Mallorca anima a unirse y seguir las actividades de esta coordinadora de entidades a través de Instagram, Facebook y Twitter con el hastag #movfemmallorca.



Campaña EMT conductoras

Por otro lado, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha presentado este miércoles una campaña para dar visibilidad a las mujeres conductoras de autobús. Desideria San Nicolás, Pilar Jiménez, Consuelo Medina, Susana Caballero, Corpus Domínguez, Patricia Montoya y Raquel Jiménez son sus protagonista. Forma parte de 'Personas que acompañan personas', que pretende acercar la figura del conductor a los ciudadano.

Son 23 mujeres de una plantilla de 550 chóferes, un porcentaje pequeño, como ha señalado el regidor de Movilidad y presidente de la EMT, Joan Ferrer, dento de un colectivo masculinizado en el que todavía sorprende ver a una mujer conduciendo un autobús. La primera mujer conductora de la EMT fue Desideria San Nicolás, en 1988.