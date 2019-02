El Parlament se pronuncia contra Valtònyc con los votos de PP, PSIB y El Pi

El Parlament ha aprobado hoy una proposición no de ley presentada por el PP contra el rapero mallorquín Valtònyc, gracias al apoyo del PSIB y El Pi, en la que la Cámara balear "reprueba" y muestra su "más absoluto rechazo" a las expresiones que empleó en un concierto el pasado año contra la Guardia Civil y la Fiscalía.

PSIB y El Pi han votado a favor de la propuesta después de que los populares aceptaran una enmienda de los socialistas por la que se amplia la inicial constatación de que estas expresiones de Valtònyc "no tienen cabida en un Estado Democrático y de Derecho", añadiendo que tampoco la tienen "expresiones xenófobas, homófobas, misóginas y cualquier otra que atente contra los derechos fundamentales", con independencia de quien las profiera.

La propuesta del PP se ha debatido en comisión parlamentaria y ha tenido los votos en contra de Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca. Ciudadanos no tiene representación en esta comisión.

En la iniciativa se incide en que durante una de sus actuaciones Valtònyc animó desde el escenario a "matar a un puto guardia civil" y "ponerle una bomba al fiscal". Junto al rechazo a estas manifestaciones, el Parlament manifiesta su apoyo "a la labor que desarrollan todas las instituciones del Estado y especialmente la Fiscalía y la Guardia Civil para acabar definitivamente con la lacra del terrorismo".

Valtonyc está condenado en España a tres años y medio de cárcel por delito de enaltecimiento del terrorismo, humillación de las víctimas, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas. El rapero, que debía haber ingresado en prisión antes del 24 de mayo del pasado año, huyó del país y, tras semanas en paradero desconocido, reapareció en julio de 2018 en Bruselas, donde ofreció una rueda de prensa. El próximo 18 de junio está fijada la fecha para la vista del juicio en Bélgica sobre su entrega a España.