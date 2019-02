'El menor está destrotegido' critica Mª Dolores Lozano en el Senado

La abogada mallorquina, M.ª Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), ha concurrido ante el Senado para exponer la "situación deplorable de la Justicia en procesos de divorcio, custodias, herencias e incapacidades".

Alguna de las declaraciones de su comparecencia dejaron a las claras la postura de la AEAFA sobre el estado actual de los juzgados especializados de Familia y Menores, en los que "existe falta de seguridad jurídica" debido a la inacción del legislador. "Hasta un 95% de los juicios son nulos de pleno derecho porque el fiscal no comparece a los juicios. Los fiscales se pelean por no ir a los procedimientos de Familia. ¿Y qué hacemos?. Cerramos los ojos" afirma M.ª Dolores, que cree que esta situación deja en un estado de desprotección al menor.

La abogada mallorquina, lucha por la necesidad de creación de una Jurisdicción de Familia, que se encargue no solo de separaciones y divorcios sino también del derecho de sucesiones y movilidad de poblaciones y cree que es "imprescindible" su existencia. Iniciativas como la ley de mediación "no sirven para nada; cada comunidad autónoma ha hecho lo que le ha dado la gana y no se especifica la formación que tiene que tener el mediador. La mediación no ha servido por culpa de los poderes públicos".

Esta realidad, expresada por la representante de la AEAFA, hace necesario que "el legislador coja el toro por los cuernos y modifique las leyes relativas al derecho de menores" y no depender de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.