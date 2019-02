Los directivos de una asociación de ayuda a prostitutas confiesan una estafa

Los dos responsables de la Federación balear de Asociaciones de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Alberto Hervas y Amantine de los Ángeles Nievas, se confesaron ayer culpables de un delito de estafa. Los dos acusados alcanzaron un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción, que después de haber pagado la mitad del dinero que se les reclama, solicita para cada acusado una pena de tres meses de prisión. Sin embargo, la acusación particular que ejerce el abogado Pablo Alonso de Caso en nombre de cuatro antiguas trabajadoras, mantiene los cargos iniciales y reclama un año y medio de cárcel.

Los dos acusados, en nombre de esta asociación, consiguieron una subvención pública de casi 100.000 euros para financiar un programa de ayuda a profesionales del sexo. La asociación alquiló un piso de acogida, llamado "El hilo de Adriana". Se contrató a cuatro trabajadoras para asistir a personas que precisaban ayuda.

Tanto las trabajadoras, como las usuarias de este servicio denunciaron el trato degradante que les mostraron los dos acusados. Así, por ejemplo, en el escrito de la acusación particular se detalla que las víctimas de la prostitución eran humilladas. Se les obligaba a abandonar el piso desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, cuando estaba previsto celebrar los cursos que estaban subvencionados. Las mujeres y sus hijos tenían que pasar toda la semana con 50 euros, por lo que los alimentos eran escasos, llegando uno de los acusados a decir que "no pasaba nada si no comían los niños".

Los dos acusados organizaron varias fiestas en otro piso de la federación. Obligaban a las usuarias a acudir para encargarse de la cocina.

También denunciaron que en las navidades del año 2009 uno de los acusados llevó a las mujeres y a sus hijos para que visitaran el belén que se había instalado en una sauna gay de Palma. Por estas visitas recibía una comisión.

Los acusados han devuelto 15.000 euros. Se han comprometido a pagar otros 18.000 euros en un periodo de cinco años.