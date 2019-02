Camps: "Si Vox no me hubiera venido a buscar, me hubiera ido a mi casa"

Para muchos, el salto de Antoni Camps del PP a Vox se veía venir. Su postura en muchos temas lindaban con los límites de la línea oficial del partido y tampoco se puede perder de vista que él y Margaret Mercadal fueron los dos únicos diputados que apoyaron a José Ramón Bauzá en el congreso contra Biel Company. Sin embargo, si algo ponía en duda ese fichaje, era su anuncio, hace tres meses, de que dejaba la política. De hecho, así se lo reprocharon algunos tuiteros ayer. "Si Vox no me hubiera venido a buscar, me hubiera ido a mi casa", ha respondido hoy.

Concretamente, Camps, que no ha acudido ya hoy al pleno del Parlament, ha respondido en redes que si el partido de Jorge Campos no hubiera llamado a su puerta "hubiera acabado la legislatura y me hubiera ido a casa, a dedicarme a mi vida profesional, que era lo que tenía previsto y lo mejor para mí". Precisamente, Campos, a través de un comunicado, ha valorado el paso de Camps señalando que "la claridad del mensaje de Vox son capaces de ilusionar".

Campos a definido a Camps como "un ejemplo de coherencia, siempre ha defendido los mismos valores y lo ha demostrado en el Parlament en su condición de diputado", apuntando que "los principios y valores que defendía" en el PP "ya no están ahí, esa formación se ha ido a otros sectores ideológicos".

Por su parte, desde la entidad ultraconservadora de Juan José Tenorio, Derechos en Baleares, vinculada a HazteOír, aplaudieron también al diputado menorquín "por su defensa coherente de los valores de la vida, la familia y la maternidad en el transcurso de toda su trayectoria política".