El Obispo tranquiliza a los trabajadores de Lluc: "Todo seguirá igual sin los Coritos"

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha subido esta mañana a Lluc para mantener una reunión con los 45 trabajadores del Santuario. El objetivo de Taltavull era enviar un mensaje de tranquilidad a los empleados ante la inquietud generada por el anuncio de la marcha de los Missioners dels Sagrats Cors, los Coritos, como gestores de Lluc. Taltavull les indicó a los trabajadores que "debemos convertir las amenazas en oportunidades" y les aseguró que todo seguirá absolutamente igual como hasta el momento y garantizó la continuidad de sus puestos de trabajo.

Los empleados se mostraron satisfechos del encuentro con el obispo Taltavull. Emitieron una nota pública en la que indican que "afrontamos el futuro con fuerza y optimismo que nos empuja a hacer crecer el centro espiritual y cultural de Mallorca". Además de los trabajadores, en el encuentro de hoy con el obispo Taltavull, que estaba acompañado de su vicario general Antoni Vera, también acudieron los profesores de la Ecolanía de Lluc, así como los integrantes de la Asociación de Padres y Madres (AMIPA) del centro.

"Lluc no solo es gestión, no solo es un servicio, no solo es una escuela, no solo son niños cantores; Lluc es acogida, es peregrinación, es la Mare de Déu, es la voluntad de ser un pueblo. Lluc es Mallorca y este hecho nos obliga a actuar con gran responsabilidad y sensatez", reza la carta de los empleados de Santuario más venerado de Mallorca. Añaden que gracias a las visitas del Obispo Taltavull, realizadas el pasado día 22 y hoy, "nos sentimos más animados que nunca". Concluyen asegurado: "Lluc es ca vostre, no ho oblideu".

En la reunion, el Obispo de Mallorca les comentó que todavía no tienen decidido como remplazarán a los Coritos y todo apunta a que serán sacerdotes diocesanos quien tomen el relevó. Descartó por completo la llegada de una congregación religiosa de fuera de Mallorca, como apuntan ciertos rumores. De igual modo, se trató el futuro de la Escolanía, hablando de la posibilidad de que entre a formar parte de la red de colegios diocesanos del Obsipado.