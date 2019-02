Josep Claverol presenta el programa de la Diada ´descentralizado y para todos los públicos"

Este lunes se ha producido la presentación de las actividades del Día de les Illes Balears por parte del director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior, Josep Claverol, que se llevaran a cabo al largo de toda la semana en la isla de Mallorca.

El programa incluye "más de 300 actividades" englobadas en diferentes temáticas, como las relacionadas con la música, deportes y gastronomía, pero con la "intención de consolidar la descentralización de las actividades y llevarlas a todos los pueblos de Mallorca, integrando a todas las personas posibles", según Josep Claverol. Esta intención cumple con la voluntad del Govern, satisfaciendo la demanda del Consell de Mallorca sobre la necesidad de que sea una fiesta "para todos los públicos".

El director general ha destacado especialmente la dedicación por la creación de la zona gastronómica de les Illes Balears, que se ubicará en el Parc de sa Feixina y abrirá sus puertas el mismo día 1 de marzo a las 11:00h, aunque el mismo día anterior se disputará la final del I Campeontao mundial de Pa amb Oli a las 13:00h. Además, "se han promovido las actividades sobre la igualdad y el deporte inclusivo", resultando en decenas de acciones destinadas para que los "ciudadanos disfruten de su Diada".



Facilidades en el transporte, aunque insuficientes



A pesar de no haber sido incluido en el folleto de presentación de la Diada (como el año pasado), la Conselleria de Presidència ha confirmado que el transporte público en tren y metro será gratuito en el día 1 de Marzo para todas las personas, con el fin de que las personas puedan acudir a los eventos que se realizan en Ciutat desde la part forana con las mayores facilidades. Esta iniciativa se complementa con la afirmación de que "todos los implicados en las actividades de Palma que residan en otra localidad serán transportados de manera gratuita por medio de Balearia", facilitando el acceso a cualquier participante activo en las actividades programadas.

Desafortunadamente, no se ha producido ningún acuerdo con el Ajuntament de Palma sobre la posibilidad de ampliar esta propuesta al transporte urbano de Palma (EMT) o facilitar el acceso al plazas de parking público, debido a que "representa mayores dificultades de gestión con el Ayuntamiento", hecho que puede desembocar en las tan frecuentes dificultades de acceso al centro de la ciudad, lugar donde se producen la mayor parte de las actividades el mísmo día 1.



La posibilidad de que suceda otro 'caso Valtònyc'



A raíz de la censura por parte del diputado del PP, Antoni Gómez, sobre la actuación del rapero condenado con pena de prisión por enaltecimiento del terrorismo, en los actos de la diada de les Illes Balears el año pasado en Llucmajor, el director general Josep Claverol no duda en afirmar que "no creemos que vuelva a producirse esta situación, ya que se trató de un caso puntual ya que subió de manera improvisada". De todas maneras, reconoce que "estas circunstancias escapan de nuestro control, y tampoco podemos controlar todo lo que se dice. No estamos para censurar la libertad de expresión".

El rapero Valtònyc se encuentra en estos momentos exiliado en Bélgica desde el pasado mes de mayo, donde el tribunal de primera instancia de Gante se opuso a su extradicción, al enmarcar su caso dentro de la libertad de expresión, contradiciendo la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo sobre los delitos de amenazas, injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo.