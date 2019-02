Company deja en el aire el apoyo en Madrid del PP al REB, al que tilda de "fraude"

La publicación el sábado en el BOE del Decreto Ley de REB aprobado el viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado hoy la crítica unánime de la oposición al leer la letra pequeña del texto. Especialmente contundente ha sido el Iíder del PP balear, Biel Company, quien ha tildado el resultado del REB de "fraude y tomadura de pelo histórica" de Pedro Sánchez y Francina Armengol con la que el Govern "ha querido engañar a toda la ciudadanía" y ha dejado claro que no garantiza el apoyo de los populares para la validación del Decreto Ley en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

"Nos quieren hacer votar la nada, porque este REB es nada, por lo que durante el día de hoy telefonearé a la sociedad civil para preguntarles si quiere que votemos este engaño", ha dicho Company quien ha hecho una llamada sobre todo a los representantes empresariales para que se pronuncien en contra de este REB. El líder del PP, quien ha insistido en apelar a una "reacción contundente" de la sociedad civil, ha afirmado que cuando el jueves la presidenta Francina Armengol reunió a sociedad civil y partidos para explicarles el REB que se aprobaría al día siguiente no les entregó ningún documento, por lo que la realidad de lo conseguido sólo se ha sabido al publicarse el sábado en el BOE.

La respuesta a Company ha llegado de inmediato por parte del PSIB cuyo portavoz parlamentario, Andreu Alcover, le ha acusado de tener un "ataque de cuernos" porque el REB ha salido adelante con gobiernos socialistas en el Estado y en Balears. Alcover ha recordado que el PP se comprometíó

a apoyar el REB y que ahora Company "parece estar preparando el terreno" para no cumplir, por lo que pronosticó que si los populares no apoyan el Decreto Ley "lo pagarán en las urnas el 28 de abril y el 26 de mayo, porque será una gran traición de Company a la Comunidad Autónoma".

Como informó DIARIO de MALLORCA, la publicación en el BOE del REB siembra más dudas que claridad sobre si por fin Balears verá compensado el coste de la insularidad al menos con este acuerdo de mínimos aprobado en la recta final de esta legislatura. Con una farragosa redacción, el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza tecnicismos para no comprometerse con la inversión y apela a "magnitudes y variables" para determinar si situará a la Comunidad Autónoma en la media de inversión estatal.

Tanto Company como el líder de El Pi, Jaume Font, y el portavoz balear de Ciudadanos, Xavier Pericay, han arremetido contra el Decreto Ley y han coincidido en que no responde a lo que el jueves les explicó Armengol.

Pericay no ha adelantado qué votará Ciudadanos en la Diputación Permanente del Congreso, ya que su partido aun no lo ha decidido, dejando también así en el aire su respaldo. Para el portavoz balear de CS, el texto de REB es "una gran estafa" para Balears. "Lo que se dice en el documento no es lo que nos dijo que dice la presidenta Armengol", ha afirmado Pericay quien ha declarado que "Armengol pasará a la historia como la presidenta ´Ni-Ni-Ni´ ya que ni ha habido nueva financiación, ni inversiones ni REB ni nada"

Jaume Font también ha afirmado que, tras leer la letra pequeña del REB, "su contenido no tiene nada que ver con lo que explicó la presidenta" Armengol el jueves. Para el líder de El Pi, este REB es un "flotador" de Pedro Sánchez a Armengol ante las elecciones.

Frente a ellos, PSIB y Més han mostrado su respaldo al REB conseguido al considerarlos un "buen punto de partida" para Balears por primera vez. El portavoz parlamentario socialista, quien ha insistido en que sería "gravísimo" que el PP no lo apoyara en el Congreso, ha rechazado las críticas respecto a su contenido ya que "cuenta con las cuatro patas" necesarias para compensar la insularidad. En este sentido ha precisado que incluye mejoras "en el transporte de personas y mercancías, un fondo de insularidad y una parte destinada a la energía, además de la parte fiscal", esta última incluida en el anteproyecto de ley que deberá tramitar el Congreso en la próxima legislatura. "El REB ya no es una utopía, es una realidad", ha dicho Alcover.

Joana Aina Campomar,de Més per Mallorca, también ha considerado que el REB es un "buen punto de partida" aunque queden aspectos en el aire que su partido seguirá reivindicando. En lo que se refiere al contenido del Decreto Ley, Campomar ha incidido en que "hay na serie de garantías" como la de la "bilateralidad" entre el Gobierno central y el Govern para adoptar las decisiones. "Si el Gobierno central incumple, podremos poner todos los recursos administrativos y jurídicos necesarios", ha dicho la diputada de Més quien ha pedido "responsabilidad y ´seny´ a PP y Ciudadanos para que validen el decreto Ley en la Diputación Permanente del Congreso".

Este apoyo de Més ha sido duramente criticado por el líder del PP balear. "Se lo tienen que hacer mirar porque siempre habían defendido la lucha por los intereses de Balears, pero han debido sufrir una metamorfosis", ha dicho Company de Més al que ha acusado de actuar como "perritos falderos" del PSIB, socios de Govern.