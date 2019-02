Aina Castillo afirma que el dueño de Over le insinuó una comisión para el PP

La exconsellera de Sanitat del Govern del PP, Aina Castillo, ha asegurado esta mañana que el propietario de la agencia de publicidad Over le insinuó, mientras negociaba un contrato para publicitar el nuevo hospital de Son Espases, qué dinero debía destinar al partido en concepto de comisión.

Castillo, que declaró como testigo aunque inicialmente fue imputada en esta investigación judicial, aseguró que esta insinuación del publicista le provocó un gran malestar y que ella llamó por teléfono a Fernando Areal, gerente del PP, para aclarar las palabras del empresario. "Yo no sé como funcionaban las otras consellerias, pero en la de Sanidad no se cobraban comisiones". Dijo que en la reunión con el gerente, "Areal me dijo, sobre el contrato de Son Espases, que no había nada para el partido".

Sobre este contrato explicó que en el proyecto de construcción del hospital había una partida de 1.3 millones de euros que iban a dedicarse a campañas de publicidad del centro. Aunque se trata de una tarea que debía realizar la constructora, pero dada las connotaciones políticas que tiene la inauguración de un hospital, se encomendó esta tarea a la propia conselleria.

Aina Castillo explicó que le comentó esta situación a Jaume Matas y que el presidente le propuso, aunque no fue una orden, que contratara a la empresa Over porque tenía experiencia en proyectos de publicidad de hospitales, como había hecho en la comunidad de Madrid. A raíz de ello mantuvo dos reuniones con Daniel Mercado. En una de ellas le presentó un presupuesto inicial, de más de un millón de euros.

La consellera consideró que era un coste demasiado alto, porque suponía gastar la mayor parte del presupuesto al principio del proyecto. En esta reunión fue cuando le insinuó, según la política, el tema de la comisión. "Yo le dije que aquí no había nada para el partido. Creo que Mercado no me tiene ninguna simpatía porque le paré los pies", aclaró a preguntas de la fiscalía, aclarando que finalmente el contrato que se firmó con el publicista para realizar la campaña del hospital fue de la mitad del presupuesto que le presentó.

Esta mañana en el juicio también ha declarado una de las agentes de la Guardia Civil que participó en la investigación del caso Over. Explicó que la conselleria de Interior, dirigida por José María Rodríguez, pagó contratos por proyectos que no se habían realizado.

La agente explicó que todo el grupo que realizó la investigación fue citado por los responsables de la Comandancia de la Guardia Civil, que les pidieron explicaciones de los informes que habían hecho y que salpicaban al entonces delegado del Gobierno, José María Rodríguez. El tribunal consideró que no se debía seguir por esta línea, porque la fiscalía no lo refiere en su escrito de acusación.

El juicio, que se ha reanudado cuatro meses después de que tuviera que ser suspendido por la enfermedad de una de las magistradas, continuará mañana con la declaración del exconcejal de urbanismo, Javier Rodrigo de Santos.

De los acusados, los únicos que han estado presentes esta mañana en el juicio han sido José María Rodríguez y la exjefa de prensa de Sanidad, Marisa Durán.