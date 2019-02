"El exilio de Puigdemont no tendría sentido sin los presos del 'procés'"

Sergi Sol, mano derecha de Oriol Junqueras desde 2011, presentó ayer en el Club Diario de Mallorca el libro que relata cómo vivió el líder de ERC los días previos a su encarcelamiento por el procés: Oriol Junqueres. Fins que siguem lliures. Sol (Sitges, 1970) explicó que "fueron días muy bestias y se analizaron todas las posibilidades, pero Junqueras decidió que debía quedarse". El libro tiene el objetivo de mostrar la "imagen humana de Oriol, que evidentemente quiere a España", indicó Sergi Sol.

De igual modo, la mano derecha del exvicepresidente de la Generalitat desmintió que hubiera habido discrepancias sobre los políticos que se marcharon al exilio y los que se quedaron en Cataluña y fueron encarcelados: "Lo importante es el resultado y es evidente que Puigdemont y el resto de exiliados no tendría sentido su exilio sin la gente que está en la cárcel". "Gracias a los presos ­ -añadió- los que están en exilio han conseguido poner el procés en el foco internacional".

Sergi Sol vivió en primera persona la intervención de la Guardia Civil en la conselleria de Economía que entonces dirigía Junqueras. Aseguró que "aquello fue un intento de provocación por parte del Estado para que el independentismo cruzara la línea y quedara desacreditado". "Mi padre estuvo fuera y me cuenta que los vehículos de la Guardia Civil estaban abiertos y con armas en su interior. ¿Qué otro objetivo tenían unos coches abiertos y con armas dentro?", se preguntó.

El pasado domingo tuvo la oportunidad de visitar a Junqueras y aseguró que lo encontró "sonriente y animado", pese a que no esperan mucho de la sentencia. "Confiamos en Estrasburgo, ya que Bélgica, Alemania, Suiza y Gran Bretaña piensan diferente a la justicia española".

El asesor de Junqueras consideró que el 1 de octubre de 2017, con las cargas policiales contra la gente que quería votar, Cataluña pasó a ser un problema de Europa. Asimismo, desmintió que el procés no tuviera un plan B. "El plan B no es cuestión de explicarlo ahora y si Irvine y Mallory no hubieran intentado la ascensión al Everest tal vez no se habría escalado nunca".

La presentación del libro corrió a cargo de Mateu Matas (Xurí), líder de ERC en las islas, y contó con la música de Pep Picas y la colaboración del amigo personal de Junqueras, Maxi Calero.