La demora para el examen de conducir baja a 2,5 meses con los nuevos examinadores

En poco más de un mes, el tiempo de espera para poder examinarse del carné de conducir se ha reducido sustancialmente en Mallorca, y la patronal de autoescuelas de las islas espera que la situación pueda quedar normalizada entre mayo y junio, según pone de relieve su vicepresidenta, Joana Ribas. Si a finales de enero un alumno se veía obligado a esperar tres meses y medio para poder superar el examen práctico, en estos momentos este plazo se ha reducido a los dos meses y medio gracias a la llegada de tres nuevos examinadores y a las horas extras que se han autorizado para esta plantilla.

Este avance se produce después de que, tras las amenazas de protestas por parte de las autoescuelas, la Jefatura Provincial de Tráfico consiguiera a finales de enero reforzar el equipo de examinadores de Balears con cinco nuevos funcionarios, tres de ellos destinados a Mallorca, junto a la autorización para realizar 1.000 circulaciones extraordinarias para la ejecución de estos exámenes.

Joana Ribas no oculta su satisfacción ante una mejoría que aleja el riesgo de que el sector ponga en marcha las movilizaciones que tenía previstas para denunciar una situación que en su momento no dudó en calificar de "desastre" e "insostenible". En concreto, bromea en relación a la jefa de Tráfico en las islas, Francisca Ramis, al señalar que con lo que ha conseguido, a ella no se le debe organizar una protesta, sino que el conjunto del sector de autoescuelas debería "hacerle la ola".

La posibilidad de que la situación quede normalizada a finales de mayo o principios de junio (es decir, que el tiempo de espera para acudir al examen no supere la semana o los 15 días) tiene una importancia enorme para las autoescuelas, debido al fuerte aumento de la demanda que registran durante los meses de verano, según subraya Ribas.

Pero además, insiste en que el problema no radicaba solo en las molestias y sobrecostes que se estaban generando para los alumnos y sus familias, sino que además la situación podía tener efectos sobre la seguridad vial.



Alumnos peor preparados

Porque retrasos de más de tres meses entre el momento en el que el alumno se considera preparado para examinarse y el día en el que realiza esa prueba supone tener que seguir pagando clases prácticas innecesarias para no perder los conocimientos adquiridos, o en el caso de no hacerlo, presentar una formación mucho más deficiente, que además de elevar la probabilidad de ser suspendido, puede suponer el sacar a la carretera conductores peor preparados.

Eso explica que las autoescuelas llegaran a plantearse hace un mes el sacar todos sus coches a la carretera para concentrarlos en las principales entradas a Palma y en sus rotondas durante unas horas, con el objetivo de colapsar el tráfico, aunque esa posibilidad se ha descartado por el momento a la vista de la evolución del problema.