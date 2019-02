Decepción por un REB de mínimos

Las reacciones desde partidos políticos y entidades ante el REB en dos fases que la presidenta Francina Armengol ha logrado arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez continuaron ayer, con el común denominador de la decepción por no haber alcanzado las aspiraciones de Balears. El mismo día en que el Consejo de Ministros aprobaba el decreto ley con la parte del REB que incluye las medidas económicas y el anteproyecto de Ley con las medidas fiscales, El Pi, Més per Menorca y Pimem coincidieron en que lo logrado no es suficiente para paliar las consecuencias de la insularidad. El líder del PP, Biel Company, afirmó por su parte que, si llega a la presidencia del Govern, no renunciará a lo conseguido por Armengol, pero defendió el REB negociado con el Gobierno de Mariano Rajoy.



PP

Company: "Mantendré cualquier euro de más que consiga Armengol y trataré de mejorarlo"

El líder del PP balear, Biel Company, afirmó en IB3 Radio que, si bien todavía no conoce los detalles del nuevo REB, "cualquier euro de más que Armengol consiga para las islas lo mantendré como presidente y trabajaré para mejorarlo" si gana las elecciones del 26 de mayo. "No haremos lo que hizo Armengol, que inició la legislatura renunciando a 190 millones al año en beneficios fiscales, únicamente porque lo había aprobado el PP en la legislatura anterior", dijo Company, quien precisó que trabajará "para reivindicar el REB que teníamos negociado con el Gobierno de Rajoy" al considerar que llegaba más lejos que el conseguido.

Además, criticó que el documento no se haya entregado a la oposición para estudiarlo. "Queremos apoyar un REB que sea bueno para Balears, pero necesitamos conocer la letra pequeña", dijo Company, quien consideró que sin garantías podría tratarse de un "brindis al sol" de Armengol. "Todo parece una operación electoralista, que se anuncia de manera precipitada, con la que Sánchez intenta salvar a Armengol en el último minuto de la legislatura", concluyó.



El Pi

Jaume Font: "El esfuerzo de toda la sociedad balear ha dado un resultado paupérrimo"

El líder de El Pi, Jaume Font, consideró que el nuevo REB "es un paso, pero insuficiente para las necesidades de Balears". Para Font, se ha dedicado "mucho esfuerzo" para lograr "un acuerdo muy magro que dependerá de la voluntad de otro Gobierno para completarlo, incluidas todas las medidas fiscales".

"No estamos ni satisfechos ni contentos con este prólogo del REB porque es insuficiente y estamos lejos de acercarnos a una igualdad de trato con el resto de España", dejó claro Font para quien "el esfuerzo que se ha hecho por parte de toda la sociedad balear ha dado, al menos de momento, un resultado paupérrimo".

Lo que sí consideró positivo es que se aumente la capacidad de negociar con el Estado si Balears no llegan a la media de inversión en las comunidades. "Si hay incumplimiento, nuestra capacidad de defendernos y pleitear con el Estado es mayor", precisó.



Més per Menorca

"Es insuficiente y parece más una concesión oportunista y electoralista de Pedro Sánchez"

Més per Menorca consideró que el REB aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez "es insuficiente y parece más una concesión oportunista y electoralista que no un régimen para compensar verdaderamente los costes de insularidad" de Balears. "Tanto a PP como a PSOE les falta convicción para poner en marcha lo previsto en el Estatut d'Autonomía para afrontar los efectos negativos del hecho insular", añadió. Una crítica de la que previsiblemente se hará eco en la Cámara balear su portavoz parlamentario, Nel Martí.



PIMEM

Mora: "Que se apruebe el REB es positivo, aunque tiene carencias y no cumple las expectativas"

Jordi Mora, presidente de Pimem, consideró que en el REB "todavía se aprecian ciertas carencias respecto al documento original presentado a principios de legislatura", si bien consideró positiva la aprobación. Mora mostró su "satisfacción" por la aplicación del documento, ya que si bien es "un REB extraño", es "muy necesario para los ciudadanos de las islas".

"Está claro que no cumple las expectativas, pero si todos vamos en la misma dirección podría convertirse en un documento muy relevante para nuestra historia", declaró Mora quien pidió a los partidos de Balears que apoyen este REB con una "visión a largo plazo", y que no lo utilicen "como herramienta política para la captación de votos".