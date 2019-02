Vox apuesta por defender el mundo rural desde el Consell

Pedro Bestard será la persona que encabezará la lista electoral del partido Actua Vox al Consell de Mallorca. El actual presidente de la Federación Balear de Caza ha sido presentado esta mañana por el presidente del partido en Baleares, Jorge Campos, y se ha comprometido a luchar por los intereses del mundo rural de Mallorca, que es la principal reivindicación de su programa electoral. Bestard, que hasta la semana pasada era militante del PP y tiene experiencia como concejal de este partido en Marratxí, señaló esta mañana que ha decidido cambiar de partido y encabezar esta lista porque entiende que Vox es el único partido que se ha interesado por resolver los problemas del mundo rural de la isla, que aseguró que estaba abandonado. El candidato a presidir el Consell se comprometió a formar un gran equipo, con especialistas en cada una de las áreas que gestiona el Consell, aunque no quiso adelanat los principios del programa electoral que marcarán la política d la institución insular. "Hay que defender lo nuestro" señaló el candidato, que quiso agradecer la confianza que Jorge Campos ha depositado en él. "El mundo rural en Baleares está abandonado y es necesario que se cuente con él para aprobar las leyes".

Campos anunció que uno de los proyectos de Actua Vox es ir reduciendo las competencias del Consell, aunque siempre respetando las leyes. Se quejó de que existen demasiadas duplicidades de competencias en la estructura administrativa de las islas, incluidoel Consell de Mallorca, por lo que entiende que es necesario ir adelgazando las competencias para evitar las desigualdades entre los ciudadanos. Campos, que no quiso adelantar posibles pactos electorales "porque salimos a ganar" señaló que Vox ha ido recogiendo el apoyo de miles de ciudadanos que no se sentían representados hasta ahora por los partidos políticos.