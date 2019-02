El PP habla de "churro" y los empresarios expresan su "preocupación"

Que medio Régimen Especial para Balears (REB) vaya a quedar en manos del próximo Gobierno fue calificado ayer de "churro" por el PP, Ciudadanos quiso hablar de "RIP" en lugar de "REB" y El Pi lo tildó de "papel mojado que no sirve para nada". Por otra parte, mientras que los sindicatos quisieron destacar que "más vale pájaro en mano que ciento volando", los empresarios expresaron su "preocupación" e "inseguridad" porque no se concrete la dotación económica de las inversiones acordadas y que no quede aprobada la parte fiscal: "Esperamos que el tema fiscal no quede dentro de un cajón del próximo Gobierno".

Todos acudieron ayer a la cita y hubo quien salió con más dudas que certezas. "Nos preocupa la dotación económica que vaya a tener cuando toque desarrollarse", expresó la presidenta de la patronal CAEB, Carme Planas: "Dependerá del próximo Gobierno", quiso subrayar. En una línea similar se expresó a través de un comunicado el presidente del Cercle d'Economia, institución que ha abanderado la reivindicación del REB, Pep Maria Vicens: "Nos genera cierta inseguridad que estos puntos se vayan a llevar a cabo más adelante. Los plazos se van a alargar y corremos el riesgo de que este tema se diluya con el tiempo", advirtió en relación a que la parte fiscal no vaya a quedar ya aprobada esta legislatura.



De "RIP" a "papel mojado"

Desde el PP, su presidente Biel Company tildó de "churro" que se dejen en el aire las medidas fiscales, lo que, denunció, "es una huida hacia delante de la presidenta Armengol. "Ya lo mejoraremos la próxima legislatura con Pablo Casado como presidente", apuntó el líder popular. Desde Ciudadanos hablaron de "RIP" porque "sin medidas fiscales es un REB agónico" y El Pi lo definió de "papel mojado" por quedar supeditado a una futura tramitación.

La secretaria general de Podemos, Mae de la Concha, se sumó a la tésis de que ahora "es mejor tener un REB que no tenerlo".