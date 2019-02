El Parlament recortará los derechos de los tránsfugas, que serán no adscritos

El nuevo reglamento del Parlament, consensuado por todos los grupos parlamentarios y que entrará en vigor la próxima legislatura, supondrá un drástico recorte de los derechos que cuentan los diputados tránsfugas (los que abandonen o sean expulsados del grupo parlamentario por el que fueron elegidos y decidan mantener su escaño), que pasarán a tener la consideración de no adscritos en lugar de integrarse en el grupo mixto como ocurre en la actualidad, lo que si bien no afectará a su sueldo como diputados sí tendrá consecuencias respecto a fondos que reciben los grupos parlamentarios o número de iniciativas que pueden presentar.

La regulación de los diputados no adscritos es uno de los cambios que se introducen en el nuevo reglamento, que se aprobará el próximo martes en el pleno del Parlament, y que ayer fue presentado por el presidente de la Cámara balear, Baltasar Picornell, junto a miembros de todos los grupos.

Entre las novedades, figuran medidas para agilizar los debates, reduciendo el tiempo de intervenciones especialmente en las comisiones parlamentarias, se impedirán que los grupos que integren el Govern dirijan preguntas de control en los plenos (las conocidas como preguntas de autobombo), se permitirán interrupciones en los debates en comisiones con el fin de agilizarlos y se podrá participar en las comisiones por videoconferencia.

Picornell explicó que la reforma del reglamento es un texto de "consenso" que adapta "las reglas del juego para que no queden desfasadas" y, tal como remarcó, "el resultado final" surge de "limar las diferencias y discrepancias" entre los distintos grupos parlamentarios.

Por su lado, el diputado del PSIB, Vicenç Thomàs, también vicepresidente de la Cámara y coordinador de la ponencia de la reforma, señaló que esta es una "herramienta" que empezará a utilizarse en la "próxima legislatura".

Además, explicó que se ha llegado al "compromiso" de que no se presenten enmiendas a esta reforma por parte de todos los grupos parlamentarios, aunque no así por los diputados no adscritos.



Comisión para la ciudadanía

La diputada de Podemos Marta Maicas destacó la creación de una nueva comisión parlamentaria abierta a la ciudadanía, y que se equiparará el tiempo que se dedicará a debatir las proposiciones y los proyecto de ley.

La diputada de Més, Joana Aina Campomar, señaló que esta reforma consolida una medida "pionera" del Parlament como es el régimen de dietas -en vez de cobrar un sueldo- para los diputados que quieran combinar su trabajo con la actividad que realicen en el Hemiciclo.