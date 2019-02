Amics de la Terra alerta del poder ciudadano para la transición energética

Amics de la Terra Mallorca celebró este jueves una mesa redonda y debate bajo el título "Transición energética y empoderamiento ciudadano" con expertas y expertos en energía y transiciones socioecológicas, en el Centro Flassaders de Palma.

Unas 40 personas asistieron a este evento que contó con Cote Romero, codirectora de ECOOO y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Emilio Santiago, experto en transiciones socioecológicas y Móstoles Transita 2030, Ferran Rosa, director general de Energía y Cambio climático, del Govern y Jordi Quer representante de la Unión Española Fotovoltaica en Baleares).

Se profundizó en el papel que puede tener la ciudadanía en el cambio de modelo energético. Cote Romero explicó que el actual modelo, que depende demasiado de las energías fósiles, es causante de grandes impactos ambientales, sociales y económicos aquí y en los países exportadores de estos combustibles.

De esta manera, durante el encuentro, se debatió cómo una descarbonización de la sociedad y una transición energética, también implica una transición sociocultural y socioecológica, conceptos también interrelacionados con la justicia climática.

En la lucha frente al Cambio Climático, Emilio Santiago insistió en que hay que contar con medidas de mitigación y adaptación, de resiliencia y generación de energía de Km 0 mediante el autoconsumo, poniendo la energía en manos de la ciudadanía, aprovechando superficie ya edificada para no depredar sobre territorio, contando con figuras como el gestor energético en los municipios, como incidió también Jordi Que, gestionando y replanteando modelos de movilidad, etc.; no puede olvidarse que existen límites al crecimiento indefinido en un planeta finito y que esto, en realidad, supone una oportunidad para construir entre toda la sociedad, un modelo más justo, participativo, eficiente y sostenible.

En un momento en el que el movimiento estudiantil y de juventud se está movilizando para poner sobre la mesa que no quieren que se juegue con su futuro, estas medidas de las que se habló en la mesa redonda, así como las que se incluyen en la ley balear de Cambio climático, no pueden quedarse en papel o palabras.