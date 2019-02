Vox supedita cualquier pacto en Baleares a derogar la ley de Normalización Lingüística

Si la pasada legislatura el PP de José Ramón Bauzá topó con las movilizaciones de la comunidad educativa, que llegó a sacar 100.000 personas a la calle en Baleares en su intento por aplicar el polémico plan de trilingüismo TIL, Vox quiere ir aún un paso más allá. El partido de Jorge Campos descarta el modelo trilingüe y apuesta por la libre elección de lengua, que implicaría la segregación de los alumnos en las aulas en función de la opción lingüística escogida, aún reconociendo que "algunos sectores se movilizarían seguro".

En rueda de prensa hoy, Vox ha anunciado que la primera medida que reclamará para pactar con PP y Ciudadanos en Baleares es eliminar la actual Ley de Normalización aprobada por los populares en 1986 y su sustitución por "una ley de usos de las lenguas cooficiales" con la que se quiere garantizar "la libre elección de lengua en todas las etapas", algo que, según Campos, ya podría ser una realidad el próximo curso escolar: "con la infraestructura educativa se puede, no supone una reorganización total".

Al ser preguntado por el precedente de las movilizaciones contra el TIL, el líder en Baleares del partido de extrema derecha las ha atribuido a que "se hizo mal" y, de hecho, ha rechazado el trilingüismo en las aulas: "No debemos perder el tiempo en la introducción de terceras lenguas, los colegios no son academias de idiomas", ha rechazado Campos: "Habrá sectores que se movilizarán seguro", ha admitido, para avisar que "no permitiremos que haya funcionarios que no cumplan la ley".