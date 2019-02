Joan Mesquida será el cartel electoral de Ciudadanos en Balears el 28A

Joan Mesquida, exdirector general de de la Policía Nacional y la Guardia Civil y uno de los cargos más relevantes con los que contó el PSOE balear, encabezará la candidatura de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por las islas en las elecciones del 28 de abril. A la espera de que la próxima semana el consejo general estatal de Ciudadanos de el visto bueno a la entrada de independientes en sus candidaturas, la opción de Mesquida como cartel electoral por las islas es ya en la práctica un hecho.

Aunque no ha querido profundizar en sus declaraciones, por respeto a los procesos internos de elección de Ciudadanos, Mesquida ha reconocido que le hace "ilusión" regresar a la primera línea política. Si bien no se ha afiliado a Ciudadanos, afirma que se trata de un partido cuyo ideario es "muy similar" a lo que él defiende. "Yo sigo siendo el mismo, alguien con ideales socialdemócratas y una idea clara de España", ha dicho a DIARIO de MALLORCA.

El exdirigente socialista se dió de baja del PSOE en abril del pasado año, tras 32 años de militancia, al considerar que el partido "no llevaba un buen rumbo" bajo el liderazgo de Pedro Sanchez en lo que se refiere al conflicto catalán. Poco después, Sánchez llegaba a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Visto lo que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez, no me equivoqué ya que ha pretendido pactar con los que quieren romper España", ha dicho hoy Mesquida respecto a que ahora será candidato por un partido que ha dejado claro que no pactará con el PSOE tras las elecciones por su política respecto al independentismo catalán.

"No me fui del PSOE dando portazos ni enfadado, pero se convirtió en un partido en el que o yo estaba desubicado o los que mandaban eran los desubicados, de modo que decidí abandonar", ha incidido. Desde entonces, su acercamiento a Ciuudadanos ha sido notorio, participando en actos públicos junto a Albert Rivera por ejemplo, aunque sin llegar a afiliarse.