El Govern se desentiende del aislamiento con Madrid vía aérea

El aislamiento que padecen los mallorquines vía aérea en vísperas del puente del Día de la Comunidad parece no ser un asunto de primera necesidad. A poco más de una semana vista en la que se prevé un gran desplazamiento de viajeros rumbo a la península, las dificultades para encontrar una plaza libre en un avión a Madrid crecen. Las aerolíneas no tienen previsto poner más asientos y desde el Govern se recuerda que ya solicitaron la declaración de sevicio público de todas las rutas desde Balears. Eso es todo.

A las puertas de las elecciones, generales, sin haber logrado contener la escalada de precios de los billetes tras la ampliación de la bonificación del subsido al 75%, las previsibles mejoras en el transporte aéreo se desvanecen. Lo que se ha reclamado al ministerio de Fomento quedará en agua de borrajas. Ante este panorama incierto los que sí explotan son los representantes de los consumidores de Balears.

Consubal exige al Govern que mueva ficha: porque es urgente que las rutas con la península sean servicio público. No solo a Madrid, donde para volar el 28 de febrero, víspera del puente del 1 de marzo, no hay prácticamente plazas en las compañías que vuelan en ruta directa a la capital española.

Más frecuencias a Barcelona



A la Ciudad Condal también escasean las plazas, no obstante, desde Vueling puntualizaban ayer que han añadido nueve frecuencias extras entre mañana y el 4 de marzo, en su caso teniendo en cuenta la llamada Semana Blanca. Se han previsto gran cantidad de desplazamientos desde Palma a Barcelona por el turismo de nieve, entre otros.

Pero lo que más asusta, más allá de la imposibilidad de disfrutar de un viaje de placer de última hora es la incomunicación en caso de emergencia de un traslado a la península. De ahí la urgencia de que los trayectos aéreos estén protegidos con la declaración de obligación de servicio público (OSP), igual que se logró en la ruta Menorca-Madrid, ante las dificultades que tenían los menorquines para desplazarse en temporada baja.

Incomunicación "sancionable"



"Lo pedimos desde hace mucho tiempo, es la única solución", clama Alfonso Rodríguez. El presidente de Consumidores y Usuarios de las Illes Balears (Consubal) exige alGovern que "tome cartas en el asunto" ante la situación que enfrentan los mallorquines en este caso de incomunicación con Madrid en el puente de la Diada de Balears

Además de "insólito" para Rodríguez es "sancionable" esta siuación, porque además de que es una odisea encontrar un asiento disponible en un avión, los precios están disparados, como en las fechas previas a las vacaciones de Semana Santa o Navidad. Mientras tanto, las compañías aéreas no planean reforzar asientos para el puente, según han transmitido a consultas de este diario, a excepcion de Vueling que ha ampliado frecuencias a Barcelona.

"Les habrá cogido sin previsiones y nos encontramos con esta situación, no puede ser que no podamos salir porque no hay vuelos", denuncia Rodríguez.



Consubal: "Suben las tarifas y nos aplican mal los descuentos"



"Suben las tarifas y nos aplican mal los descuentos". Ante esta realidad Alfonso Rodríguez anima a los consumidores a reclamar y al Govern le insta a que agilice la petición de declaración de rutas de servicio público los vuelos con la península. No solo a Madrid, sino también a Barcelona, Sevilla o Valencia, que son las más utilizadas, explica el representante de Consubal. La exigencia de contar con una "tarifa plana" en las comunicaciones aéreas vuelve a colear. "Estamos muy cabreados con el Ejecutivo balear y el Gobierno central. Desde que tenemos el 75% de descuento aéreo para los residentes es una detrás de otra", dice Rodríguez en alusión a la escalada de precios en los billetes, denunciada también por la patronal de viajes Aviba y negada por las asociaciones de las aerolíneas.

A finales de año el Govern reclamó a Fomento la declaración de OSP a todas las conexiones con la península y que se estableciera una tarifa de referencia para establecer un precio máximo en los vuelos, como en los interislas. Medidas que ahora quedan en el aire.