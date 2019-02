Mallorca se queda sin billetes a Madrid y Barcelona para el puente del Día de la Comunidad

Encerrados en Mallorca. Esa sensación literal que se atribuye por el efecto de la insularidad, más allá de los perjuicios económicos que conlleva residir en una isla destino turístico de primer orden, cobra más sentido que nunca si se pretende volar a Madrid la víspera de la Diada de Balears, el jueves 28 de febrero. No hay plazas disponibles a nueve días del jueves 28 de febrero, salvo a primera de la mañana con Iberia Express: al menos hasta ayer quedaban asientos.

Sometidos totalmente a la ley de la oferta y la demanda. Se trata de una situación insólita en el puente de la comunidad, más propia de fechas cercanas a las vacaciones de Navidad o Semana Santa. Es más fácil tomar rumbo a cualquier capital europea desde la hiperconectada Mallorca en rutas internacionales que trasladarse al centro de la Península.

"Lo tenemos difícil para salir" de Mallorca en esa fecha, reconoce el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Baleares (Aviba). Antoni Abrines se mostraba sorprendido: "Todo está tope". Y las compañías en principio no prevén reforzar la ruta Palma-Madrid.

Alta ocupación a Barcelona



Si llamativo es la dificultad para conectar con Madrid el 28 de febrero, volar a Barcelona también se puede complicar, advierte Abrines. No hay muchas plazas a la vista, y las más demandadas, por la mañana, ya están agotadas.

Regresar a Mallorca tampoco resulta fácil el domingo 3 de marzo, apenas quedan asientos y frecuencias disponibles. El jueves 28 de febrero es un día no lectivo, lo que unido a la Diada el día siguiente y el fin de semana ha animado sobremanera a los mallorquines a planificar escapadas.

¿Qué ocurre si se presenta una emergencia? Pues que hay que volar con escalas, vía Barcelona, a sabiendas de que las plazas se agotan, o bien desplazarse a Eivissa y seguir rumbo a Madrid.

Sin previsión de más aviones



Iberia Express ofrece 35 frecuencias semanales (5 vuelos diarios) desde Palma a Madrid. Este invierno ha incrementado un 20% las plazas, recuerdan desde la compañía y ante estar lleno en "momentos puntuales" como en esta ocasión "resulta imposible estirar más los aviones que tenemos". Por tanto, descartan reforzar ese día la ruta que están cubriendo con aeronaves de más capacidad, A321 de 219 plazas (a los que se unen los A320 de 180 plazas). Es difícil prever el comportamiento de los pasajeros, alegan.

Con Ryanair, que vuela todos los días de la semana a Madrid, no hay asientos disponibles ni el jueves 28 ni tampoco el miércoles. "Están agotados" y tampoco entra en los planes de la aerolínea irlandesa reforzar la ruta, declaran.

Norwegian, para la que este invierno está resultando especialmente duro y cerrará su base de Palma en abril, no tiene previsto "refuerzo alguno" para sus frecuencias Palma-Madrid (vuela todos los días menos el sábado). Air Europa no respondió a las consultas de este diario y en su web un escueto "no se ha encontrado disponibilidad" dice todo sobre que el 28 estamos atrapados.