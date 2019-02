María Jerónima Marqués Rattier deja el PP y se une a VOX

María Jerónima Marqués Rattier se ha unido este miércoles a VOX Baleares. Con amplia experiencia en el negocio turístico y en la dinamización social, especialmente en el ámbito de las personas mayores, la expopular ha decidido pasar a formar parte del partido de extrema derecha.

"Tras 40 años en el Partido Popular de Baleares y habiendo desarrollado un intenso trabajo, me encuentro que no reconozco al que fue mi partido", critica Marqués, ligada a la Federación de Personas Mayores de Palma. "El PP de hoy no tiene nada que ver con lo que fue, por la deriva que ha tomado y que le ha hecho olvidar los principios que me llevaron a afiliarme", añade en una nota de prensa."En estos momentos en los que parece que nos quieren enfrentar a todos los españoles me anima a unirme a VOX para poder defender mis creencias sin complejos".

María Jerónima Marqués, hija de la fallecida María Teresa Rattier, que fue presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Mayores y asesora sobre temas de la tercera edad del Partido Popular, tiene experiencia en gestión de cruceros turísticos y en importación y exportación de perlas mallorquinas de Mallorca a Venezuela "antes de que ese país entrara en la gran crisis que sufre ahora", señala la nota de VOX. También se ha dedicado a la dinamización de la tercera edad desde la administración pública durante dos legislaturas en Baleares.

Por su parte, Jorge Campos, presidente de VOX Baleares, declara que la incorporación de Marqués muestra que VOX "atiende a todas las áreas y a todos los sectores" . E Idoia Ribas, vicepresidenta de organización del partido, se congratula por contar con ella y su experiencia con las personas mayores, colectivo "que merece especial protección".