Consumidores de Baleares piden que los vuelos a la península sean servicio público

Urge la declaración de servicio público de las rutas a la península. "Lo pedimos desde hace mucho tiempo, es la única solución". Consubal exige este miércoles al Govern que "tome cartas en el asunto" ante la situación que enfrentan los mallorquines de cara al puente del Día de la Comunidad: prácticamente estamos incomunicados con Madrid por la alta demanda de billetes de avión la víspera del puente, y con Barcelona la ocupación también es muy alta.

Además de "insólito" para Alfonso Rodríguez, presidente de Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares (Consubal) es "sancionable" esta situación de quedarnos incomunicados a pesar de que las rutas con la península no hayan sido declaradas obligación de servicio público (OSP). Como informó ayer este diario, encontrar estos días una plaza para salir de Palma rumbo a Madrid el 28 de febrero es una odisea, no hay apenas plazas por la alta demanda y los precios están disparados, como en las fechas previas a las vacaciones de Semana Santa o Navidad.

Las compañías aéreas no planean reforzar asientos para el puente. "Les habrá cogido sin previsiones y nos encontramos con esta situación, no puede ser que no podamos salir porque no hay vuelos", denuncia Rodríguez. Considera urgente que el Ejecutivo autonómico pida explicaciones al ministerio de Fomento: "Estamos muy cabreados con el Govern y el Gobierno central. Desde que tenemos el 75% de descuento aéreo para los residentes es una detrás de otra", critica el representante de Consubal en alusión a la escalada de precios de las tarifas aéreas, denunciada por la patronal de agencias de viajes Aviba.

Por su parte, el Govern recuerda que ya ha reclamado al Estado la declaración de OSP las conexiones aéreas entre Baleares y la península, como en la ruta Menorca-Madrid, además de que se establezca una tarifa de referencia para que se establezca un precio máximo, similar a los vuelos interislas. También se preveía que el ministerio de Fomento obligara a las aerolíneas a preguntar por la condición de residente al comprador al final de su transacción, medidas que quedan en el aire con las próximas elecciones generales.

"Suben las tarifas y nos aplican mal los descuentos". Ante esta realidad Rodríguez insta a los consumidores a reclamar y al Govern a que actué para agilizar la declaración de rutas de servicio público los vuelos con la península.