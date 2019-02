Justicia adeuda tres meses a los 700 abogados de oficio de Baleares

El ministerio de Justicia, dirigido por la fiscal en excedencia Dolores Delgado, adeuda nuevamente tres meses de emolumentos a los más de 700 abogados de Baleares que atienden el Turno de Oficio. El Colegio de Abogados de Baleares-Icaib no descarta emprender nuevas acciones de protesta si Justicia no agiliza el pago de esas cantidades a los letrados de la asistencia jurídica gratuita.



"Ante la situación actual que viven los profesionales de la abogacía adscritos a los servicios del Turno de oficio y de la asistencia letrada al detenido, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares informa que no descarta convocar nuevas movilizaciones de protesta dirigidas a exigir al ministerio de Justicia no solo el pago inmediato de los meses que se adeudan a este colectivo (noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019), y el abono mensual puntual de las siguientes mensualidades, sino también que se reanuden las negociaciones para avanzar en la mejora de los baremos de pago a la abogacía de oficio del llamado territorio común y la inclusión en los mismos de actuaciones letradas que, efectivamente, llevan a cabo estos profesionales y cuyo pago, en cambio, no está contemplado", señala una nota de la corporación profesional.

"El ICAIB está a la espera de los contactos al más alto nivel que está previsto mantengan en breve representantes de la abogacía institucional y del ministerio, de cuyos resultados dependerá las posibles acciones que puedan acordarse".

Conviene recordar que ya en el mes de noviembre, los abogados de Baleares llevaron a cabo una concentración de protesta por los "incumplimientos reiterados de los compromisos adquiridos por el Ministerio" y para exigir a los poderes públicos que se acometan todas las reformas que sean necesarias de cara a «conseguir, de una vez por todas, la justa y digna remuneración de todas y cada una de las actuaciones que lleva a cabo la abogacía del Turno de Oficio».

El ministerio de Justicia adeudaba en ese mes un millón de euros a los más de 700 abogados del Turno de Oficio de Baleares, que llevaban desde junio sin cobrar sus emolumentos por un conflicto entre el departamento dirigido por la fiscal Dolores Delgado y el Consejo General de la Abogacía, a cuenta de los pagos a letrados de asistencia gratuita que defienden a acusados del caso Gürtel.

Según explicó Martín Aleñar, decano del Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), el malestar entre la abogacía balear es profundo, dado que Justicia "ha incumplido sus reiteradas promesas de que se iban a pagar a los letrados de oficio de manera puntual y sin problemas y tampoco está dispuesto a retribuir a la Justicia Gratuita, que es un ejemplo internacional de buen funcionamiento, de una manera digna y proporcionada a todos los servicios que prestan los abogados del Turno de Oficio".

El Ministerio llevaba días anunciando al Consejo General de la Abogacía de que en breve se iban a pagar los atrasos del Turno de Oficio y que las partidas ya se habían desbloqueado, pero lo cierto es que los 700 profesionales que en las islas asisten a personas sin recursos en todos los órdenes jurisdiccionales no cobraban desde junio y el mes de octubre parecía que tampoco lo iban a percibir en plazo.

Martín Aleñar, que ofreció una rueda de prensa junto a Carmen López, indicó que Justicia había "chantajeado" a la Abogacía exigiendo que los letrados de oficio que cubren el juicio de una pieza de Gürtel devolvieran unas retribuciones que habían sido pactadas por el anterior ministro del PP, Rafael Catalá, y que el actual equipo considera desajustadas. Estos emolumentos son habituales en procesos de especial complejidad y duración que obligan a los abogados de oficio a una dedicación plena, esfuerzo que se compensa con unas retribuciones superiores a las ordinarias.

