Castillo explicará si Matas le ordenó dar un contrato millonario a Over

La exconsellera de Salut en el Govern de Jaume Matas, Aina Castillo, y el exteniente de alcalde de Palma y coordinador de la campaña electoral del PP de Balears en 2003, Javier Rodrigo de Santos, testificarán, respectivamente, los días 25 y 26 de febrero ante el tribunal que enjuicia el caso Over, la presunta trama de financiación ilegal del PP en torno a la agencia de publicidad del mismo nombre. Castillo deberá explicar a la sala si, como sostienen las acusaciones, el entonces presidente del Govern, Jaume Matas, le ordenó dar contratos a Over, la agencia que hizo la campaña electoral del PP balear en 2003 y 2007, mientras que De Santos tendrá que aclarar si el acusado José María Rodríguez, secretario general del PP en 2003, intervino en temas económicos de la campaña electoral de ese año.

El juicio del caso Over se reanuda tras un paréntesis de varios meses por enfermedad de la presidenta del tribunal y problemas de agenda, con la parte final de la prueba testifical, la prueba documental y los informes finales. Los acusados que se declaran inocentes son Rodríguez, la exjefa de prensa de Salut Marisa Durán y María Luisa de Miguel, exesposa de Rodrigo de Santos y antigua secretaria general técnica de la conselleria de Interior, con Rodríguez al frente.

Por el contrario, el antiguo propietario de Over, Daniel Horacio Mercado, la ex directora general de Nuevas Tecnologías y cuñada de Matas, Encarnación Padilla y el propio Jaume Matas han firmado un acuerdo de conformidad, aunque en el caso del último con el matiz de que ha exculpado a José María Rodríguez. Según las acusaciones y tal y como aceptó Matas en su pacto, Over, que dio el triunfo al PP en 2003 regaló trabajos, hizo descuentos y facturó en negro a ese partido para que pudiera sobrepasar el límite legal de gastos electorales. A cambio, Matas ordenó, una vez en la presidencia, a entidades gobernadas por los conservadores que dieran a dedo contratos de publicidad a la agencia. Entre estos contratos destacó uno, por un millón trescientos mil euros, que Salut otorgó a Over como presentación de Son Espases, aunque en realidad fue una campaña en favor de la gestión sanitaria del PP.

Por otro lado, Rodríguez negó haber hecho pagos en negro a Over y apuntó a De Santos y el entonces tesorero del PP para los temas económicos de la campaña.