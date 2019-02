El adelanto electoral agudiza las hostilidades entre Armengol y Company

La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, y el líder del PP, Biel Company, han elevado esta mañana su tradicional cruce de acusaciones en el pleno del Parlament con un cara a cara en el que no ha habido tregua para las hostilidades, marcadas por la convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril.

Si el debate político nacional se centra en el conflicto catalán, este asunto ha protagonizado también el enfrentamiento entre Armengol y Company, trasladando a las islas el principal campo de batalla preelectoral. "Mientras usted hablaba o se reunía con Torra, el dinero que debía llegar a Balears se iba a Cataluña", ha espetado el líder del PP a Armengol, a la que que preguntaba si consideraba que el Gobierno de Pedro Sánchez había sido positivo para Balears.

La presidenta ha defendido que los presupuestos estatales del Ejecutivo socialista, tumbados en el Congreso provocando el adelanto electoral, hubieran supuesto para las islas 435 millones de euros. "Ustedes se han unido a los independentistas para bloquear estos presupuestos y ahora habrá elecciones y los ciudadanos decidirán", ha replicado Armengol a Company recordando que el rechazo a los presupuestos de Pedro Sánchez se produjo gracias a los votos de PP, Ciudadanos y los partidos independentistas catalanes.

Company ha iniciado su intervención recordando la moción e censura contra Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, que ha calificado de "vergonzante" y que fue posible "con el apoyo de la extrema izquierda e independentistas". En los ocho meses que han transcurrido desde entonces, para el líder del PP el Gobierno socialista se ha caracterizado respecto a Balears por el "ninguneo" y la actitud de Armengol de "agachar la cabeza" ante Madrid. La falta del REB o el recorte en las inversiones directas previstas para Balears en los frustrados presupuestos de Pedro Sánchez han sido algunas de las cuestiones que ha puesto como ejemplo.

Armengol ha colocado sobre la mesa la corrupción del PP para replicar a Company, defendiendo la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy para dar "dignidad a la democracia" ya que "lo vergonzoso fue la sentencia Gürtel y mirar ante eso a otro lado sin hacer nada". Junto a ello, ha acusado a Company de utilizar sus preguntas de control al Govern para preguntar por las cuestiones que interesan al PP nacional en lugar de por la gestión del Ejecutivo balear.

"No entiendo su papel", ha dicho al líder del PP balear antes de rechazar la acusación de que callaba ante el ninguneo de Pedro Sánchez, "Me conoce poco,. Yo no agacho la cabeza ante nadie, ni ante el Gobierno de Rajoy ni ante el actual. En los siete años de Gobierno del PP usted fue conseller del Govern de Bauzá del que después abominó, pero mientras aplaudía con las orejas y agachaba la cabeza", ha disparado Armengol a Company tras sostener que los ocho meses de Gobierno socialista han sido más positivos que los años de Ejecutivos estatales del PP.

El enfrentamiento entre Armengol y Company ha estado precedido de broncos debates entre varios diputados del PP y consellers socialistas. El popular Antoni Camps ha acusado también a la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, de "agachar la cabeza" ante el Gobierno de Pedro Sánchez y le ha preguntado le ha pedido la condonación de parte de la deuda balear. Cladera ha afirmado que se trata de una reivindicación que el Govern ha mantenido, con Rajoy y con Pedro Sánchez, "cada vez que se ha hablado de una reforma del sistema de financiación" y ha acusado a los populares de ser ellos los que "agachan la cabeza" cuando el Gobierno central está en manos del PP y de utilizar la "demagogia y un discurso radical".

Posteriormente la portavoz adjunta del grupo popular, Marga Prohens, ha criticado que asesores de Armengol en el Govern trabajen en el equipo de campaña del PSIB, aunque sus sueldos proceden de las arcas autonómicas,. "¿Quién paga la campaña de Armengol?", ha preguntado Prohens al Govern al que ha acusado de "confundir las instituciones" de tal modo que estos asesores incluso "utilizan el Twitter del Govern para entrar en confrontación directa con Albert Rivera",líder de Ciudadanos,

La consellera de Presidencia, Pilar Costa, ha afirmado que estos asesores cumplen con su trabajo en el Govern y que si participan en cuestiones de partido es fuera de este trabajo, igual que lo hace ella sin dejar por ello sus funciones como consellera. "La veo crispada, como dicen las encuestas. Ahora hace también de portavoz de CS. Solo le falta hacer de portavoz de la tercera pata", ha dicho a Prohens en referencia a Vox.